Argyle Volcano Study identifiserer ledetråd til å finne nye diamantinnskudd

Forskere fra Curtin University har gjort en betydelig oppdagelse i studiet av diamantrike bergarter fra Argyle-vulkanen i Vest-Australia. De har identifisert den manglende tredje ingrediensen som er nødvendig for dannelsen av verdifulle rosa diamanter. Dette funnet kan ha en dyp innvirkning på det globale søket etter nye diamantforekomster.

Studien, publisert i Nature Communications, avslører at i tillegg til karbon dypt inne i jorden og krefter fra kolliderende tektoniske plater, krever tilstedeværelsen av rosa diamanter på jordoverflaten kontinenter som ble "strukket ut" under kontinental oppløsning hundrevis av millioner av År siden. Denne strekkingen skapte hull i jordskorpen som diamantbærende magma kunne stige gjennom.

Hovedforsker Dr. Hugo Olierook forklarer at Argyle er estimert til å være 1.3 milliarder år gammel, noe som gjør den 100 millioner år eldre enn tidligere antatt. Dens dannelse er knyttet til oppløsningen av et gammelt superkontinent. Regionen der Argyle-diamantforekomsten ligger var et resultat av en kollisjon mellom Kimberley-regionen og Nord-Australia, og skapte et arr i landet som aldri vil gro helt.

Dr. Olierook understreker at kombinasjonen av dyp karbon, kontinental kollisjon og strekking av landet er avgjørende for å finne rosa diamanter. Han mener at ved å identifisere disse tre ingrediensene, blir det mulig å oppdage nye diamantforekomster, lik den berømte Argyle-gruven, som en gang var verdens største kilde til naturlige diamanter.

Dr. Olierook erkjenner imidlertid at letingen etter nye rosa diamantforekomster vil by på utfordringer. De fleste diamantforekomster er funnet i midten av gamle kontinenter fordi utsatte vulkaner er lettere å lokalisere. Argyle-vulkanen, som ligger i skjæringspunktet mellom to eldgamle kontinenter, har produsert over 90 prosent av verdens rosa diamanter.

Medforfatter og hovedgeolog Murray Rayner fra Rio Tinto understreker betydningen av Argyle-vulkanens alder og plassering for å forstå dannelsen av disse sjeldne og dyrebare edelstenene. Studien ble utført av forskere tilknyttet Curtin Universitys John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group og Earth Dynamics Research Group.

Avslutningsvis åpner oppdagelsen av den tredje ledetråden som er nødvendig for å identifisere nye diamantforekomster nye muligheter for diamantutforskning. Forskere har nå en bedre forståelse av forholdene som kreves for dannelsen av rosa diamanter og vil fortsette å søke etter potensielle diamantbærende vulkaner i Australia og andre regioner.

Kilde: Curtin University, Nature Communications.