Ny studie antyder at ultratette asteroider kan inneholde supertunge elementer

En fersk studie har funnet ut at visse ultratette asteroider i vårt solsystem kan være sammensatt av supertunge elementer som aldri har blitt observert på jorden. Disse asteroidene har en tetthet som er langt større enn konvensjonell materie som finnes på planeten vår, noe som gjør sammensetningen deres unik og spennende for forskere.

Et eksempel er Asteroid 33 Polyhymnia, som ligger i hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Tettheten til Polyhymnia er så ekstrem at den ikke kan sammenlignes med noe på jorden. Dette har fått forskere til å tro at den og andre lignende asteroider kan bestå av uoppdagede typer materie som ikke kan forklares ved hjelp av konvensjonell fysikk.

Studien, utført av Johann Rafelski og hans kolleger fra University of Arizona, fokuserte på kompakte ultradense objekter (CUDO). Disse astronomiske kroppene har en massetetthet som er større enn for osmium, som er det tetteste naturlig forekommende grunnstoffet på jorden. Forskerne foreslår at asteroider som Polyhymnia kan være sammensatt av elementer med atomnummer høyere enn 118, som aldri har blitt observert før.

Studien, som har blitt akseptert for publisering i European Physical Journal Plus, antyder at det kan være en "øy med kjernefysisk stabilitet" rundt atomnummer 164, hvor supertunge grunnstoffer kan eksistere. Selv om grunnstoffer utenfor atomnummer 118 for tiden er teoretiske og ustabile, forventes tettheten til disse grunnstoffene å øke lenger ned i det periodiske systemet.

Hvis det bekreftes at visse asteroider i asteroidebeltet inneholder uoppnåelige elementer, kan de bli fremtidige mål for gruveoppdrag. Muligheten for å skaffe supertunge elementer, selv de som for øyeblikket er ustabile eller uobserverte, fra vårt eget solsystem er et spennende prospekt.

Avslutningsvis fremhever denne studien den potensielle eksistensen av supertunge elementer i ultratette asteroider, noe som kan gi viktig innsikt i sammensetningen av solsystemet vårt og åpne nye veier for fremtidig leting og ressursutvinning.

Kilde: Supertunge elementer og ultratett materiale, Springer