Å jobbe med roboter kan føre til sosial loafing, viser studien

En fersk studie utført av forskere ved det tekniske universitetet i Berlin har funnet ut at arbeid med roboter kan føre til sosial loafing, der enkeltpersoner slapper av og lar kollegene gjøre jobben i stedet. Forskerne undersøkte om mennesker utviser sosial loafing når de jobber sammen med roboter.

Forskerne gjennomførte en simulert industriell defektinspeksjonsoppgave, der deltakerne ble utstyrt med bilder av kretskort og måtte inspisere dem for feil. Halvparten av deltakerne ble fortalt at kretskortene allerede var inspisert av en robot, mens den andre halvparten ikke fikk denne informasjonen.

Ved første øyekast så det ut til at tilstedeværelsen av roboten ikke gjorde noen forskjell i deltakernes oppførsel og ytelse. Men ved nærmere undersøkelse fant forskerne at de som visste om robotens tidligere inspeksjon fanget færre feil i senere stadier av oppgaven. Dette antyder et fenomen kjent som "se men ikke se", der individer blir mindre mentalt engasjert i en oppgave når de er avhengige av teknologi.

Studiens forfattere advarte også om at dette tapet av motivasjon og redusert oppmerksomhet på detaljer kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser, spesielt i bransjer der dobbeltsjekking er vanlig. De erkjente at studien deres hadde noen begrensninger, inkludert laboratorieinnstillingen og det faktum at deltakerne ikke direkte jobbet med roboten.

Ytterligere forskning er nødvendig for å utforske omfanget av dette problemet i virkelige arbeidsmiljøer og dets innvirkning på arbeidsresultater. Å forstå de potensielle negative effektene av å jobbe med roboter vil være avgjørende ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg i menneske-robot-samarbeid.

kilder:

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021). Sosial avslapning i menneske-robotsamarbeid: Tilfellet av situasjonsbestemt engasjement og ekskludering. Grenser innen robotikk og AI.

– Bilde: Unsplash