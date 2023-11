The Arctic Weather Satellite: Forbedring av værmeldinger i Arktis

Et banebrytende oppdrag er i gang for å revolusjonere værvarslingen i Arktis. The Arctic Weather Satellite, utviklet av European Space Agency (ESA), har som mål å løse mangelen på data for nøyaktige korttidsprognoser i denne regionen. Satellitten, bygget på bare 36 måneder gjennom New Space-tilnærmingen, har nå blitt fraktet fra OHB i Sverige til Tyskland for en rekke avgjørende tester.

Tradisjonelle satellitter i geostasjonære og polare baner gir verdifulle data for værvarsling. Overvåkingen av Arktis har imidlertid vært utilstrekkelig på grunn av manglende sikt fra geostasjonære satellitter. Arctic Weather Satellite, som fungerer som en prototype for den potensielle EPS-Sterna-konstellasjonen, har som mål å endre det.

EPS-Sterna-oppdraget ser for seg en konstellasjon av seks mikrosatellitter i tre baneplan for å gi en kontinuerlig strøm av temperatur- og fuktighetsdata fra alle steder på jorden. Denne konstellasjonen vil muliggjøre kortdistanse værvarsling, eller "nowcasting", i Arktis, samt forbedre globale værvarsler. Settet med seks mikrosatellitter ville bli fylt opp tre ganger.

Før EPS-Sterna-oppdraget blir en realitet, må prototypen Arctic Weather Satellite bevise sin effektivitet. Satellitten er utstyrt med et toppmoderne 19-kanals krysssporsskannende mikrobølgeradiometer, designet for å gi høyoppløselig luftfuktighet og temperaturmålinger av atmosfæren under alle værforhold.

Satellitten har gjennomgått avgjørende tester, inkludert verifisering av koblingene mellom satellitten og oppdragskontrollsenteret. Den gjennomgår nå en miljøtestkampanje ved IABG i Tyskland, hvor den vil bli utsatt for vibrasjoner, støy og ekstreme temperaturforhold som oppleves i bane. Etter å ha fullført disse testene, vil satellitten returnere til OHB i Sverige for siste sjekk før den transporteres til SpaceXs oppskytningssted i Vandenberg, California.

Den forventede lanseringsdatoen for Arctic Weather Satellite er 1. juni 2024, ombord på en Falcon 9-rakett. Hvis det lykkes, vil dette oppdraget markere en betydelig milepæl når det gjelder å forbedre værvarslingsevnen i Arktis og utenfor.

FAQ

Hva er formålet med den arktiske værsatellitten?

The Arctic Weather Satellite har som mål å forbedre værmeldingene i Arktis, som foreløpig mangler nøyaktige korttidsdata.

Hva er EPS-Sterna-konstellasjonen?

EPS-Sterna-oppdraget er en potensiell konstellasjon av seks mikrosatellitter som vil gi kontinuerlige temperatur- og fuktighetsdata fra alle steder på jorden, noe som muliggjør kortdistanse værvarsling og forbedre globale værvarsler.

Når vil Arctic Weather Satellite bli skutt opp?

Satellitten skal etter planen skytes opp 1. juni 2024, ombord på en Falcon 9-rakett.

Hvordan vil satellitten bidra til værvarsling?

Utstyrt med et 19-kanals tverrsporsskannende mikrobølgeradiometer, vil satellitten samle høyoppløselige fuktighets- og temperaturdata under alle værforhold, og forbedre nøyaktigheten til værvarslene i Arktis og globalt.