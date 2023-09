Den eldste trekonstruksjonen som noen gang er oppdaget peker på avanserte forfedre

Arkeologer har gjort et banebrytende funn ved Kalambo Falls i Zambia, og avdekket den eldste trekonstruksjonen som noen gang er funnet, som dateres tilbake minst 476,000 XNUMX år. Dette funnet tyder på at våre forfedre var mer avanserte enn tidligere antatt. Trekonstruksjonen, antatt å være en plattform, gangvei eller hevet bolig, var usedvanlig godt bevart og viser bevis på steinverktøy som ble brukt til å slå sammen to store tømmerstokker. En samling av treverktøy, inkludert en kile og en gravestokk, ble også oppdaget på stedet.

Denne oppdagelsen utfordrer forestillingen om at våre forfedre var nomadiske, siden strukturen ser ut til å være en permanent bolig nær fossene. Tilstedeværelsen av en flerårig vannkilde antyder at våre slektninger hadde evnen til å planlegge og konstruere permanente strukturer. Studiens hovedforfatter, arkeolog Larry Barham, understreker at funnet demonstrerer våre forfedres transformative evner og abstrakt tenkning. Han foreslår at de brukte sin intelligens, fantasi og ferdigheter for å skape noe som aldri tidligere hadde eksistert.

Det høye vannnivået ved Kalambo Falls antas å ha bevart trestrukturen gjennom århundrene. Luminescensdatering, en ny metode brukt av forskerne, avslørte alderen på strukturen og bekreftet at den går før utviklingen av Homo sapiens. Tidligere trekonstruksjoner dateres tilbake rundt 9,000 år, noe som gjør denne oppdagelsen av stor betydning for å forstå evnene til våre tidlige forfedre.

Dette funnet fremhever de kognitive evnene til våre forfedre, inkludert planlegging, visualisering og evnen til å skape komplekse strukturer. Det utfordrer tidligere antakelser om evnene og livsstilen til tidlige mennesker. Mens ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå formålet og funksjonen til strukturen, er det klart at våre forfedre hadde evnen til avansert tenkning og problemløsning.

kilder:

– Natur (tidsskrift)