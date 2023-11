Apollo 13-astronaut Thomas K. Mattingly går bort i en alder av 87 år, og etterlater seg en arv av problemløsning

Thomas K. “TK” Mattingly, en fremtredende NASA-astronaut som spilte en sentral rolle i det skjebnesvangre Apollo 13-oppdraget, har gått bort i en alder av 87. Mattinglys bemerkelsesverdige problemløsningsinnsats fra bakkekontroll bidro til å bringe mannskapet trygt tilbake til jorden, til tross for at de ble fjernet fra oppdraget før oppskyting på grunn av eksponering for røde hunder.

Selv om Mattingly ikke var i stand til å delta på selve flyturen, viste Mattinglys ekspertise seg uvurderlig da en eksplosjon lammet romfartøyet på vei til Månen. Ved å utnytte sin kunnskap og oppfinnsomhet utviklet Mattingly prosedyrer fra Mission Control for å spare strøm, og sikre en vellykket gjeninntreden i jordens atmosfære. Som et resultat klarte astronautene James Lovell, Jack Swigert og Fred Haise å overleve den opprivende reisen.

Mattinglys eksepsjonelle bidrag strakte seg utover Apollo 13-oppdraget. Han startet sin karriere som amerikansk marinepilot, og ble valgt som en del av astronautklassen i 1966. Han tjente senere som kommandomodulpilot på Apollo 16-oppdraget og ledet to romfergeoppdrag, noe som ga en varig innvirkning på utforskningen av verdensrommet .

Hans bemerkelsesverdige historie ble udødeliggjort i den anerkjente filmen "Apollo 1995" fra 13, med skuespilleren Gary Sinise som portrettert Mattingly. Gjennom sitt engasjement, ekspertise og problemløsningsevner spilte Mattingly en betydelig rolle i å fremme vår forståelse av verdensrommet og banet vei for fremtidige romutforskninger.

FAQ:

Spørsmål: Hva var Thomas K. Mattinglys rolle i Apollo 13-oppdraget?

A: Mattingly ble opprinnelig tildelt som kommandomodulpilot for Apollo 13-flyvningen, men ble satt på bakken på grunn av eksponering for røde hunder. Imidlertid spilte han en avgjørende rolle fra bakkekontroll ved å utarbeide prosedyrer for å spare strøm, og sikre en vellykket gjeninntreden for mannskapet.

Spørsmål: Hvilke andre oppdrag deltok Thomas K. Mattingly i?

A: Mattingly tjente som kommandomodulpilot på Apollo 16-oppdraget og kommanderte to romfergeoppdrag.

Spørsmål: Hvordan ble Mattingly hedret i populærkulturen?

A: Mattinglys utrolige bidrag ble skildret i 1995-filmen "Apollo 13", med skuespilleren Gary Sinise som spilte karakteren hans.