Apollo 13 Hero TK Mattingly går bort på 87 år

En legendarisk NASA-astronaut, Thomas K. “TK” Mattingly, som spilte en avgjørende rolle i Apollo 13-oppdraget, har gått bort i en alder av 87. Mattinglys problemløsningsinnsats fra bakkekontroll bidro til å sikre sikker retur av oppdragets mannskap.

Mattingly, som begynte sin karriere som US Navy-pilot, ble opprinnelig tildelt som kommandomodulpilot for Apollo 13-flyvningen. På grunn av potensiell eksponering for røde hunder ble han imidlertid fjernet fra oppdraget bare 72 timer før lanseringen. Lite var det noen som visste at Mattinglys ferdigheter ville være avgjørende i møte med en uforutsett katastrofe.

På vei til månen skadet en eksplosjon romfartøyet alvorlig. Mattingly, som heldigvis ikke hadde fått sykdommen, gikk raskt til Mission Control og jobbet iherdig med å utvikle prosedyrer som bevarte makt. Disse prosedyrene gjorde det til slutt mulig for det skadede kjøretøyet å komme inn i jordens atmosfære igjen, og sikret overlevelsen til astronautene James Lovell, Jack Swigert og Fred Haise.

Mattinglys heltemot under Apollo 13-oppdraget ble senere avbildet i den anerkjente filmen fra 1995, "Apollo 13", hvor han ble portrettert av skuespilleren Gary Sinise. Mens filmen fanget intensiteten og utfordringene mannskapet står overfor, var Mattinglys virkelige innsats medvirkende til at de kom tilbake på en trygg måte.

Gjennom hele karrieren fortsatte Mattingly å bidra til romutforskning. Han tjente som kommandomodulpilot på Apollo 16-oppdraget og tok senere på seg rollen som romfartøysjef i to romfergeoppdrag.

Thomas K. "TK" Mattinglys bidrag til NASA og romutforskning har gitt en varig innvirkning. Hans problemløsningsevner demonstrerte den sanne ånden av oppfinnsomhet og besluttsomhet som definerer astronauter. Mattinglys arv vil fortsette å inspirere fremtidige generasjoner av romfarere.

kilder:

[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

FAQ

Hvem var Thomas K. “TK” Mattingly?

Thomas K. “TK” Mattingly var en kjent NASA-astronaut som spilte en betydelig rolle i Apollo 13-oppdraget og ga viktige bidrag til romutforskning gjennom hele sin karriere.

Hva var Mattinglys rolle i Apollo 13-oppdraget?

Mattingly ble opprinnelig tildelt som kommandomodulpilot for Apollo 13-oppdraget, men ble grunnet på grunn av potensiell eksponering for røde hunder. Imidlertid var hans problemløsningsinnsats fra bakkekontroll avgjørende for å sikre sikker retur av oppdragets mannskap.

Hvordan bidro Mattingly til sikker retur av Apollo 13-mannskapet?

Etter at romfartøyet ble alvorlig skadet av en eksplosjon, utviklet Mattingly prosedyrer for å spare strøm fra bakkekontroll. Disse prosedyrene var medvirkende til at det skadede kjøretøyet kunne komme inn i jordens atmosfære igjen, og sikre astronautenes overlevelse.

Hvilke andre oppdrag deltok Mattingly i?

Bortsett fra Apollo 13-oppdraget, tjente Mattingly som kommandomodulpilot på Apollo 16-oppdraget og tok senere rollen som romfartøysjef i to romfergeoppdrag.

Hvilken innvirkning hadde Mattingly på romutforskningen?

Mattinglys bidrag til NASA og romutforskning demonstrerte ånden av oppfinnsomhet og besluttsomhet som definerer astronauter. Hans problemløsningsevner og engasjement fortsetter å inspirere fremtidige generasjoner av romfarere.