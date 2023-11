NASA-astronaut Thomas K. Mattingly går bort og etterlater seg en arv av problemløsning

By

Thomas K. “TK” Mattingly, en respektert NASA-astronaut, har dessverre dødd i en alder av 87. Mattingly, kjent for sin raske tenkning og problemløsningsevner, spilte en viktig rolle i det skjebnesvangre Apollo 13-oppdraget, til tross for at han ikke å kunne bli med i mannskapet. NASA bekreftet Mattinglys bortgang i en uttalelse utgitt 31. oktober.

Selv om Mattingly opprinnelig ble tildelt som kommandomodulpilot for Apollo 13, ble han satt på bakken bare 72 timer før oppdraget på grunn av potensiell eksponering for røde hunder. Lite visste han at hans største utfordring og bidrag til oppdraget fortsatt lå foran.

Da en eksplosjon skjedde ombord i romfartøyet, som satte livene til astronautene James Lovell, Jack Swigert og Fred Haise i fare, kom Mattinglys evner til å løse problemer i forgrunnen. Til tross for at han ikke ble syk, skiftet Mattingly raskt gir og ble med i Mission Control, hvor han spilte en avgjørende rolle i å utvikle prosedyrer for å spare strøm. Denne innovative tilnærmingen tillot det skadede romfartøyet å trygt komme inn i jordens atmosfære igjen, og til slutt sikret mannskapets overlevelse.

Mattinglys bemerkelsesverdige innsats under Apollo 13-oppdraget høstet global anerkjennelse, og inspirerte til og med en Hollywood-film. I filmen "Apollo 1995" fra 13 ble Mattinglys karakter portrettert av den talentfulle Gary Sinise.

Gjennom hele karrieren ga Mattingly betydelige bidrag til romutforskning. Før hans engasjement med Apollo 13 tjenestegjorde han som pilot i den amerikanske marinen før han ble valgt ut som en del av den anerkjente astronautklassen i 1966. Mattingly ble kommandomodulpilot for Apollo 16-oppdraget og tok senere på seg rollen av romfartøysjef i to romfergeoppdrag.

Nelson, NASA-administratoren, anerkjente Mattinglys arv, og sa: "TKs bidrag har ikke bare flyttet grensene for romutforskning, men har også banet vei for uvurderlige fremskritt i vår forståelse av universet."

Mattinglys bortgang markerer slutten på en æra innen romutforskning, men arven hans som problemløser og dedikert astronaut vil fortsette å inspirere fremtidige generasjoner.

