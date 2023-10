Nyoppdaget asteroide for å passere jorden tett

De siste årene har det vært allment akseptert at et asteroidenedslag var den mest sannsynlige årsaken til utryddelse av dinosaurer. Alvarez-hypotesen, den utbredte teorien som forklarer denne utryddelseshendelsen, antyder at en asteroide kolliderte med jorden for omtrent 65 millioner år siden, noe som førte til utryddelse av en rekke dinosaurarter. Støttebevis for denne teorien inkluderer oppdagelsen av nedslagskrateret, kjent som Chicxulub-krateret, plassert under Mexicos Yucatan-halvøy. Ifølge hypotesen ville asteroidens nedslag ha utløst massive flodbølger og skapt et 140 km bredt krater. Avfall ville blitt kastet ut i verdensrommet, og dekket jorden i et atom-vinterlignende scenario, noe som til slutt resulterte i dinosaurenes død.

I en nylig utvikling har NASAs Defense Coordination Office (PDCO), som er ansvarlig for å overvåke Near-Earth Objects (NEOs), kastet lys over en asteroide som forventes å passere tett forbi Jorden i dag. Utpekt Asteroid 2023 UH av NASAs Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), er denne bergarten spådd å komme så nær som 2.5 millioner kilometer til planeten vår den 20. oktober. For øyeblikket suser den mot jorden med en hastighet på omtrent 39,932 XNUMX kilometer per time, bare sjenert for hastigheten til et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Asteroid 2023 UH tilhører Apollo-gruppen av jordnære asteroider, og er en del av en klasse rombergarter som krysser jordens bane og har semi-hovedakser større enn jordens. Disse asteroidene ble oppkalt etter den kolossale Apollo-asteroiden fra 1862, først oppdaget av den tyske astronomen Karl Reinmuth på 1930-tallet.

NASA har også gitt informasjon om størrelsen på Asteroid 2023 UH, og sier at den ikke kan klassifiseres som en 'Potensielt farlig asteroide' på grunn av dens relativt lille størrelse. Måler mellom 52 og 118 fot i bredden, er denne asteroiden sammenlignbar i størrelse med et fly.

I tillegg forventes ytterligere to asteroider, Asteroid 2023 TK15 og Asteroid 2020 UR, også å passere Jorden i dag, og slutter seg til Asteroid 2023 UH i sin nære tilnærming.

