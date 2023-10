Antarktis ishyller i fare når de raskt krymper, viser studier

Forskere har nylig oppdaget at Antarktis står overfor en krise ettersom ishyllene raskt krymper. En omfattende analyse av 100,000 40 satellittradarbilder av forskere ved University of Leeds har avslørt at 25 prosent av Antarktis ishyller har redusert betydelig i volum de siste XNUMX årene. Denne aktuelle trenden er spesielt tydelig i den vestlige halvdelen av Antarktis, som er mer sårbar for varmt vann og har opplevd rask erosjon av ishyllene.

Ishyller er essensielle stabilisatorer for regionens isbreer, og fungerer som støtteben som bremser isstrømmen ut i havet. Reduksjonen av disse ishyllene øker hastigheten på istap fra innlandsisen, og utgjør en betydelig trussel mot det globale havnivået. Studien fant at av de 162 ishyllene rundt Antarktis, har 71 redusert i volum, og slipper ut svimlende 67 billioner tonn smeltevann i havet.

Getz-ishyllen og Pine Island-ishyllen ble identifisert som de hardest rammede, og mistet henholdsvis 1.9 billioner tonn og 1.3 billioner tonn is. Disse funnene er alarmerende, da de indikerer at nesten halvparten av isbremmene krymper uten tegn til bedring, i motsetning til forskernes forventninger.

Satellitter har spilt en avgjørende rolle i overvåkingen av Antarktis isbremmer. Oppdrag som Europas Copernicus Sentinel-1 og ESAs CryoSat har gitt verdifulle data for forskere for å måle endringer i ishøyde og beregne variasjoner i faktisk isvolum. Disse oppdragene, sammen med ESAs CryoSat spesielt, har vært medvirkende til å overvåke det polare miljøet.

Denne forskningen fremhever det presserende behovet for umiddelbar global handling for å håndtere klimaendringer og deres konsekvenser. Fortsatt krymping av Antarktis isbremmer kan få katastrofale konsekvenser for globale havnivåer og havsirkulasjonsmønstre. Det er avgjørende å iverksette presserende og avgjørende tiltak for å bevare den delikate balansen mellom planetens klima og stabiliteten i havene våre.

kilder:

– Tidsskriftstudie i Science Advances

– University of Leeds

– ESAs Earth Observation Science for Society-program