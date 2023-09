Den alarmerende nedgangen av sjøis i Antarktis vekker bekymring for global oppvarming

Satellittdata har avslørt at havisen rundt Antarktis har nådd et enestående lavmål i vintersesongen, noe som indikerer en bekymringsfull trend for en region som tidligere ble ansett som motstandsdyktig mot virkningene av global oppvarming. Denne utviklingen har skremt forskere, som hevder at en kombinasjon av faktorer som rekordvarme hav, endringer i havstrømmer og vind, og El Niño-fenomenet sannsynligvis bidrar til nedgangen.

Antarktis enorme isdekke spiller en avgjørende rolle i å regulere jordens temperatur ved å reflektere solens energi og avkjøle vannet rundt. Men hvis Antarktis fortsetter å miste isen, kan det gå over fra å være jordens kjølesystem til å bli en varmekilde. Den nåværende havisdekningen på overflaten av Antarktis er mindre enn 17 millioner kvadratkilometer, som er 1.5 millioner kvadratkilometer under det typiske septembergjennomsnittet og betydelig lavere enn tidligere rekordlav for isdekning om vinteren. Arealet med manglende is utgjør omtrent fem ganger størrelsen på de britiske øyer og kan få vidtrekkende konsekvenser for planetens klima.

Forskere er bekymret for virkningen av denne nedgangen i havis på Antarktis og det globale klimaet. Dr. Walter Meier, som overvåker havis ved National Snow and Ice Data Center, har ikke noen optimistiske utsikter for betydelig utvinning av havis. Selv om det fortsatt er et puslespill å forstå de nøyaktige årsakene bak årets reduserte havis, anses lave havisnivåer for å være en avgjørende indikator i et år preget av en rekke rekorder med høye globale temperaturer og havtemperaturer. Eksperter hevder at sårbarheten til Antarktis blir stadig tydeligere.

I tillegg til å studere innvirkningen på Antarktis og det globale klimaet, utfører forskere også forskning og observasjoner for å bedre forstå årsakene bak den forsvinnende vinterisen. De uvanlig varme havene, endringer i havstrømmene og vindene som påvirker temperaturene i Antarktis antas å være betydelige medvirkende faktorer. Det utviklende El Niño-værmønsteret i Stillehavet kan også spille en rolle i å redusere havis, selv om det for tiden er relativt svakt.

Nedgangen av havis i Antarktis utgjør en betydelig risiko ikke bare for regionen, men også for kystsamfunn over hele verden. Økende havnivåer som følge av tap av landis kan føre til skadelige stormfloer som truer millioner av mennesker. Endringene som skjer i Antarktis isdekker stemmer overens med de forutsagte verste tilfellene, og fremhever det presserende behovet for å adressere global oppvarming og dens innvirkning på planetens delikate økosystemer.

kilder:

– Nasjonalt snø- og isdatasenter

- BBC nyheter