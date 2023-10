Antarktis havis krymper til rekordlav, akselererende global havnivåstigning

By

Antarktis havis, en gang ekspansiv nok til å doble størrelsen på det frosne kontinentet, har nådd rekordlave nivåer i år. Varmere havvann forårsaket av klimaendringer har bidratt til den betydelige krympingen i vinterhavisen, med i år den minste isutbredelsen siden satellittmålingene startet i 1980.

I en fersk analyse fra National Snow and Ice Data Center, ble det oppdaget at 10. september nådde havisen sin største utbredelse av året, men den var nesten 350,000 1986 kvadratkilometer mindre enn forrige rekordlave i XNUMX. Denne nedgangen i havis har vidtrekkende konsekvenser, spesielt i forhold til global havnivåstigning.

Selv om manglende havis ikke direkte tilfører vann til havet, spiller den en avgjørende rolle i å skjerme isbreer og isbremmer mot stormer og varmt havvann. Fraværet av havis akselererer smeltingen av disse landbaserte isformasjonene, noe som fører til økt havnivåstigning. I tillegg absorberer det eksponerte havvannet mer varme enn is, noe som gjør det utfordrende for havisen å gjenopprette og omformes i de påfølgende årene.

Forskere advarer om at det antarktiske havissystemet har gått inn i et nytt regime, preget av en sterkere påvirkning av varmt havvann som begrenser isveksten. Det betydelige tapet av havis er en alarmerende indikator på virkningen av klimaendringer på Antarktis.

Ytterligere forskning fremhever også den raske smeltingen av isbreene og isbreene i Antarktis. Spesielt den vest-antarktiske ishyllen reagerer mest på en varmere verden. Den inneholder en betydelig mengde vann som, hvis den smeltes, kan heve det globale havnivået betydelig.

Den akselererende nedgangen av havis i Antarktis krever hastetiltak for å dempe klimaendringer og begrense ytterligere global havnivåstigning. Ettersom menneskeheten står overfor konsekvensene av disse endringene, blir tilpasningstiltak essensielle for å møte utfordringene fra den smeltende isen i Antarktis.

FAQ

1. Hvordan bidrar den krympende antarktiske havisen til global havnivåstigning?

Manglende sjøis gir mulighet for akselerert smelting av isbreer og isbremmer på land. Når disse landbaserte isformasjonene smelter, bidrar de med ytterligere vann til havene, noe som resulterer i global havnivåstigning.

2. Hvorfor er det vanskelig for havisen å komme seg etter et dårlig svinnår?

Utsatt havvann, som ikke fryser, absorberer mer varme enn is. Denne økte absorpsjonen av varme gjør det utfordrende for ny is å gjenskape seg i de påfølgende årene, og hindrer utvinningen av havis etter en betydelig nedgang.

3. Hva er virkningen av varmt havvann på det antarktiske havissystemet?

Varmere havvann begrenser isveksten, noe som potensielt kan føre til et nytt regime i det antarktiske havissystemet. Påvirkningen fra varmt havvann reduserer omfanget av havisen og bidrar til at den krymper over tid.