Utforsk den skjulte verdenen under Antarktis isdekke

Forskere har begynt på et ekstraordinært oppdrag for å avsløre de eldgamle hemmelighetene som er skjult under Antarktis massive isdekke. Gjennom satellittobservasjoner og ispenetrerende radar har de fått verdifull innsikt i en skjult verden som eksisterte for millioner av år siden.

I det enorme området av Øst-Antarktis Wilkes Land-region er det gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse. Omfattende rygger og daler, skulpturert av eldgamle elver, har blitt avdekket, og gir et glimt inn i et pre-glasialt landskap. Dette bemerkelsesverdige terrenget, som dekker et område som kan sammenlignes med Belgia eller delstaten Maryland, daterer seg minst 14 millioner år tilbake, før Antarktis fryser for 34 millioner år siden.

Dr. Stewart Jamieson, en glasiologiprofessor ved Durham University og medleder for studien, beskriver dette funnet som et «øyeblikksbilde av fortiden». Landskapets funksjoner antyder et mye varmere klima i eldgamle tider, som potensielt ligner regioner som dagens Patagonia.

Mens fossilregistreringen funnet i nærheten av studiestedet gir bevis på eldgammel palmetrepollen, er spesifikk informasjon om det mangfoldige dyrelivet som en gang bebodd dette miljøet fortsatt begrenset.

Under den enorme 2.2 km til 3 km tykke isen ligger en mystisk landmasse som fortsatt er mindre forstått enn overflaten til Mars. Forskere foreslår at boring gjennom isen for å trekke ut sedimentkjerneprøver kan åpne en dør for å oppdage rester av gammel flora og fauna, og gi ytterligere innsikt i utviklingen av Antarktis.

Denne banebrytende studien brukte toppmoderne satellittobservasjoner og ispenetrerende radardata samlet inn fra overflyvninger, og avslørte et særegent nedgravd landskap som skiller seg fra tidligere funn under Antarktis isete overflate. Over millioner av år har dette landskapet gjennomgått en transformasjon formet av ulike geologiske prosesser, inkludert strømmen av elver, tektonisk aktivitet og isbreer.

Antarktis historie er sammenvevd med oppløsningen av Gondwana-superkontinentet, som omfattet dagens kontinenter som Afrika, Australia, Sør-Amerika og det indiske subkontinentet. Gjennom platetektonikk skilte Antarktis seg gradvis fra disse landmassene, og ble isolert og førte til dets unike geologiske egenskaper.

Under en varmere fase i Antarktis fortid rant elver over det nylig eksponerte landskapet, og nådde til slutt en kontinental kystlinje som ble dannet mens de andre landmassene drev fra hverandre. Etter hvert som temperaturen ble avkjølt, dannet det seg små isbreer på åsene nær elvene, og bidro til dypere daler gjennom isbreerosjon.

Dr. Jamieson forklarer at ettersom isisen utvidet seg, og skapte et iskaldt miljø mellom isen og landskapet, skjedde bevaringen av dette eldgamle terrenget. I forbløffende 34 millioner år forble landskapet frosset i tid, og avslørte glimt av en epoke for lengst.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan oppdaget forskere det eldgamle landskapet under Antarktis is?

A: Forskere brukte satellittobservasjoner og ispenetrerende radar for å avdekke det skjulte landskapet.

Spørsmål: Hvor gammelt er det avdekkede pre-glasiale landskapet?

A: Landskapet dateres tilbake minst 14 millioner år.

Spørsmål: Hvilke bevis tyder på et varmere klima i antikken?

A: Gamle palmepollen funnet nær studiestedet indikerer et klima som ligner på dagens Patagonia.

Spørsmål: Er det spesifikk informasjon om det gamle dyrelivet i regionen?

A: Fossilregistreringen er utilstrekkelig til å bestemme den eksakte arten som en gang bodde i området.

Spørsmål: Hvor tykk er isen som dekker landskapet?

A: Isen er beregnet til å være mellom 2.2 km og 3 km tykk.

Spørsmål: Hva kan sedimentkjerneprøver avsløre om den eldgamle floraen og faunaen?

A: Boring gjennom isen for å få sedimentprøver kan gi bevis på eldgammelt plante- og dyreliv.

Spørsmål: Hvordan har landskapet blitt formet over tid?

A: Landskapet har utviklet seg gjennom prosesser påvirket av elver, tektonikk og isbreer.

Spørsmål: Hva var Antarktis tilknytning til Gondwana-superkontinentet?

A: Antarktis var en gang en del av Gondwana-superkontinentet, som også inkluderte landmasser som nå er Afrika, Australia, Sør-Amerika, det indiske subkontinentet og den arabiske halvøy.

Spørsmål: Hvor lenge har landskapet holdt seg bevart?

A: Landskapet har sannsynligvis blitt bevart i svimlende 34 millioner år.