Havisen i Antarktis når rekordlavt, gir bekymring for klimaendringer

Utbredelsen av havis rundt Antarktis nådde rekordlave nivåer i løpet av vinteren, ifølge US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Denne utviklingen har skapt bekymring blant forskere angående de akselererende effektene av klimaendringer i den sørlige polarregionen. Nedgangen i havisdekning kan få alvorlige konsekvenser for dyr som pingviner, som er avhengige av isen for å avle og oppdra ungene sine. I tillegg bidrar reduksjonen i sollys reflektert av hvit is tilbake til verdensrommet til global oppvarming.

Den 10. september nådde havisen i Antarktis sitt høydepunkt på 16.96 millioner kvadratkilometer, det laveste vintermaksimum siden satellittregistreringer startet i 1979. Dette representerer en nedgang på rundt 1 million kvadratkilometer sammenlignet med den forrige vinterrekorden satt i 1986. NSIDC senior vitenskapsmann Walt Meier beskrev dette som et «ekstremt rekordår».

Mens Arktis allerede har opplevd betydelige innvirkninger fra klimaendringer, med havis som raskt forverret seg det siste tiåret, har effektene på Antarktis havis vært mindre sikre. Imidlertid har det nylige skiftet mot rekordlave forhold i regionen skapt bekymring blant forskere om at klimaendringene endelig kan manifestere seg i Antarktis.

En studie publisert i tidsskriftet Communications Earth and Environment tidligere denne måneden antydet at oppvarming av havtemperaturer, hovedsakelig drevet av menneskeskapte klimagassutslipp, bidrar til nedgangen i havisen siden 2016. Dette funnet stemmer overens med behovet for å redusere drivhusgasser. gassutslipp for å beskytte skjøre økosystemer og frosne områder i verden.

Ytterligere analyser og forskning er nødvendig for å fullt ut forstå implikasjonene av disse rekordlave havisnivåene i Antarktis, men det er viktig at det iverksettes tiltak for å dempe klimaendringene og redusere de negative virkningene på planeten.

kilder:

- Reuters