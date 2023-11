Unstoppable Melting: The Dire Consequences of Rising Sea Levels

En banebrytende studie publisert i tidsskriftet Nature Climate Change har avslørt den alarmerende sannheten om globale havnivåer. Med tittelen "Uunngåelig fremtidig økning i smelting av ishylle i Vest-Antarktisk i løpet av det tjueførste århundre", fremhever forskningen den irreversible tilstanden til det vest-antarktiske isdekket og forutsier en rask akselerasjon av smelting i de kommende tiårene, uavhengig av den beste oppvarmingen. scenarier.

Hovedforsker Kaitlin Naughten, en havmodeller med British Antarctic Survey, understreket de alvorlige konsekvensene av denne smeltingen. Kystsamfunn rundt om i verden vil møte behovet for enten å befeste forsvaret sitt eller, dessverre, vurdere å bli forlatt på grunn av den forestående stigningen i havnivået.

Til nå har forskere diskutert om Antarktis-smelting ville utvikle seg lineært eller oppleve "vippepunkter" som fører til akselerert smelting. Denne studien fjerner forestillingen om en gradvis nedgang, og antyder at vi allerede kan ha overgått et betydelig vippepunkt på grunn av sammenbruddet av vitale ishyller.

Ishyller, kolossale ismasser som sitter på toppen av havet, gir avgjørende støtte til de antarktiske iskappene. Ved å hindre flyten av arkene i vannet opprettholder de stabiliteten til kontinentets is. Men når disse hyllene smelter, blir arkene sårbare for rask forringelse når de senkes ned i det relativt varmere havvannet.

Konsekvensene av en fullstendig nedsmelting av isdekket i Vest-antarktis, som antydet av denne studien, ville resultere i en svimlende fem meters økning i det globale havnivået.

Dessverre er denne avsløringen fra Antarktis ikke en isolert hendelse. Tidligere i år opplevde kontinentet et rekordlavt antall havis, med et nettotap på omtrent 7.5 billioner tonn siden 1997. Nedgangen i havis de siste seks årene har vært enestående, i skarp kontrast til de minimale endringene som er observert i løpet av de foregående årene. tre og et halvt tiår.

Mens den vest-antarktiske iskappens skjebne ser ut til å være forseglet, er den ikke den eneste bidragsyteren til stigende havnivå. Grønlandsisen, en annen betydelig kilde, anses også som uopprettelig. Full tining anslås å øke det globale havnivået med svimlende syv meter. Dessuten er det registrert et tap på 28 billioner tonn is på verdensbasis mellom 1997 og 2017.

Konsekvensene av stigende havnivå er katastrofale, gitt at mer enn 267 millioner mennesker for tiden bor i områder mindre enn to meter over havet. En studie publisert i Nature Communications med tittelen "Nye høydedata tredobbelt estimater av global sårbarhet for havnivåstigning og kystflom" advarer om at ved midten av århundret kan opptil 300 millioner mennesker møte sårbarhet for årlige flomhendelser på grunn av ustabilitet i Antarktis. Innen 2100 kan dette tallet stige til svimlende 480 millioner.

Når vi konfronterer banen til vår oppvarmende planet, blir det tydelig at konsekvensene av kapitalistisk drevne klimaendringer vil føre til at hundrevis av millioner mennesker blir fordrevet. Karl Marx sin kritikk av den herskende kapitalistklassen blir enda mer gripende i dag, ettersom systemet viser seg ute av stand til å bevare selv det mest grunnleggende løftet om en fremtid over vannet for enorme befolkninger over hele kloden.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er den vestantarktiske isdekket?

Vest-antarktis-isen er en av to store isdekker som dekker Antarktis. Det er en massiv ismasse som ligger på land.

2. Hva er ishyller?

Ishyller er store ismasser som flyter på havet rundt Antarktis. De spiller en avgjørende rolle for å hindre isstrømmen fra kontinentet til vannet.

3. Hvordan bidrar smelting av isbremmer til stigende havnivå?

Når isbremmer smelter, lar de islagene på land strømme raskere ut i havet. Denne akselererte strømmen fører til en økning i det globale havnivået.

4. Hva er virkningen av en fullstendig nedsmelting av isdekket i Vest-antarktis?

Hvis isdekket i Vest-antarktis skulle smelte fullstendig, ville det resultere i en kolossal stigning på fem meter i det globale havnivået.

5. Er det andre bidragsytere til stigende havnivå?

Ja, foruten den vestantarktiske isdekket, er Grønlandsisen en annen betydelig kilde til stigende havnivåer. Full tining kan øke det globale havnivået med syv meter.

6. Hvor mange mennesker er i faresonen på grunn av stigende havnivå?

For tiden bor mer enn 267 millioner mennesker i områder mindre enn to meter over havet. Ved midten av århundret kan opptil 300 millioner mennesker møte sårbarhet for årlige flomhendelser, som kan stige til 480 millioner innen 2100.