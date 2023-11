Det antarktiske ozonhullet: Avdekke de komplekse faktorene som påvirker utvinning

Det antarktiske ozonhullet, en betydelig bekymring i flere tiår, fortsetter å bli dypere midt på våren til tross for forskrifter som forbyr ozonnedbrytende kjemikalier. Mens Montreal-protokollen fra 1987 med suksess begrenset bruken av klorfluorkarboner (KFK) som er ansvarlige for å bryte ned ozonlaget, tyder nyere forskning på at andre faktorer kan spille inn.

En ny studie av forskere fra New Zealands Otago University, publisert i tidsskriftet Nature Communications, avslører at området som dekkes av det antarktiske ozonhullet ikke har blitt betydelig redusert til tross for nedgangen i CFC. Videre indikerer midten av hullet en nedgang i ozonnivået over tid.

Ifølge medforfatter Annika Seppala kan atmosfærens reaksjon på endrede klimaforhold, muligens på grunn av klimaendringer, påvirke utvinningsprosessen. Disse atmosfæriske endringene kan maskere fremgangen som er gjort gjennom CFC-reduksjoner. Mens ozonhullet har åpnet seg senere i september, noe som potensielt indikerer bedring, fremhever studien at i oktober, når hullet typisk er på sitt største, har ozonnivået i det midtre stratosfæriske laget sunket med 26 prosent fra 2004 til 2022.

Hovedforfatter Hannah Kessenich understreker at Montreal-protokollen og CFC-reduksjonene fortsatt er på rett spor, men studiens funn tyder på at nyere store ozonhull kanskje ikke bare kan tilskrives KFK. Analysen ekskluderte data fra 2002 og 2019, da unormale hendelser, som plutselige oppbrudd i polarvirvelen, resulterte i betydelig mindre ozonhull.

Påvirkningen av ytre hendelser på ozonnivået kan ikke overses. Tidligere forskning har vist at de massive skogbrannene i Australia i 2020 forverret ozonhullet med 10 prosent. I tillegg antas utbruddet av vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai utenfor Tonga i 2022 å ha påvirket de siste ozonnivåene.

Mens noen eksperter reiser spørsmål om studiens resultater, og antyder at utelukkelse av spesifikke år gir bekymring for datavalg, gir forskningen viktig innsikt i de komplekse og mangefasetterte faktorene som påvirker utvinningen av det antarktiske ozonhullet.

FAQ

Spørsmål: Hvordan dannes det antarktiske ozonhullet?

Det antarktiske ozonhullet dannes først og fremst på grunn av tilstedeværelsen av ozonnedbrytende kjemikalier, som klorfluorkarboner (KFK), som samler seg i atmosfæren. Disse kjemikaliene brytes ned i nærvær av sollys, og frigjør klor- og bromatomer som ødelegger ozonmolekyler.

Spørsmål: Hva er farene ved nedbryting av ozonlaget?

Ozonnedbryting gjør at mer ultrafiolett (UV) stråling fra solen kan nå jordoverflaten. Eksponering for overdreven UV-stråling kan føre til ulike helseproblemer, inkludert hudkreft, grå stær og skade på marine økosystemer.

Spørsmål: Brukes CFC fortsatt i dag?

Nei, KFK brukes ikke lenger i aerosoler, kjøleskap eller andre forbrukerprodukter på grunn av det globale forbudet som ble pålagt av Montreal-protokollen fra 1987. Alternative og mer miljøvennlige erstatninger er utviklet og implementert.