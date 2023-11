Antarktis ozonhull fortsetter å bli dypere, til tross for reduksjon i kjemikalier

Ny forskning indikerer at hullet i det antarktiske ozonlaget har utvidet seg midt på våren de siste to tiårene, til tross for det globale forbudet mot klorfluorkarboner (KFK) – kjemikalier som utarmer jordens skjold mot skadelig solstråling. Ozonlaget, som ligger 11 til 40 kilometer over jordoverflaten, spiller en avgjørende rolle for å filtrere ut mye av solens ultrafiolette stråling, som kan føre til hudkreft og grå stær.

Montreal-protokollen fra 1987, som med suksess eliminerte bruken av KFK i aerosoler og kjøleskap, hadde som mål å lukke ozonhullet og gjenopprette nivåene til nivåene fra 1980. En nylig FN-støttet vurdering antydet at det antarktiske ozonlaget kunne gjenopprettes rundt 2066 , med bedring i Arktis forventet innen 2045 og resten av verden innen to tiår.

Men til tross for reduksjonen i CFC, fant forskere fra New Zealands Otago University gjennom en studie i tidsskriftet Nature Communications at arealet som dekkes av det antarktiske ozonhullet ikke har blitt betydelig redusert. Faktisk har det vært en nedgang i ozonnivåene i midten av hullet over tid.

Studiens hovedforfatter, Hannah Kessenich, understreket at Montreal-protokollen og CFC-reduksjonsarbeidet fortsatt gjør fremskritt. Funnene tyder imidlertid på at andre faktorer, potensielt relatert til klimaendringer, kan hindre utvinningen av ozonlaget.

FAQ

Hvorfor er ozonlaget viktig?

Ozonlaget filtrerer ut solens ultrafiolette stråling, som kan forårsake hudkreft og grå stær.

Hvilke kjemikalier bidro til nedbrytningen av ozonlaget?

Klorfluorkarboner (KFK), en gang mye brukt i aerosoler og kjøleskap, ble funnet å redusere ozonnivået.

Har forbudet mot KFK vært effektivt for å tette ozonhullet?

Forbudet mot KFK under Montreal-protokollen fra 1987 har vært vellykket i å redusere bruken og eliminere dem fra aerosoler og kjøleskap. Imidlertid har det antarktiske ozonhullet ikke vist signifikant reduksjon.

Hvilke faktorer kan hindre utvinningen av ozonlaget?

Mens reduksjonen i KFK er et betydelig skritt, kan andre atmosfæriske endringer, potensielt relatert til klimaendringer, maskere eller motvirke utvinningen av ozonlaget.

Hvilken innvirkning har disse funnene på internasjonalt miljøsamarbeid?

Disse funnene fremhever behovet for fortsatt innsats for å håndtere ozonnedbryting og viktigheten av å vurdere potensielle klimaendringer. De understreker kompleksiteten i miljøutfordringene og det pågående behovet for internasjonalt samarbeid og forskning.