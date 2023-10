Antarktiske ishyller mister volum med alarmerende hastighet, studieprogrammer

By

En ny studie som bruker satellittdata har avslørt at 40 % av Antarktis flytende ishyller har redusert betydelig i volum de siste 25 årene. Antarktis isbremmer spiller en avgjørende rolle for å stabilisere kontinentets isbreer og bremse deres flyt ut i havet. Tapet av is er imidlertid ikke begrenset til de flytende hyllene, men inkluderer også økende brestrøm fra selve kontinentet. Funnene har skapt bekymring blant forskere, som beskriver situasjonen som en "dobbel snert".

Studien, publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Science Advances, brukte 100,000 162 satellittradarbilder til å analysere 1997 ishyller rundt Antarktis fra 2021 til 71. Den viste at 67 av disse ishyllene har opplevd en betydelig reduksjon i volum, og frigjort omtrent XNUMX billioner metriske tonn smeltet ferskvann i havet.

Denne ferskvannstilstrømningen kan potensielt påvirke globale sirkulasjonsmønstre ved å redusere overflatevanntettheten nær polene, begrense nedstrømming og forhindre dypvannsdannelse. Tapet av is er ikke jevnt fordelt over kontinentet, med den vestlige siden av Antarktis som opplever de største tapene på grunn av varmt vann som eroderer isbremmene nedenfra.

Getz-ishyllen i det sørvestlige hjørnet av kontinentet og Pine Island Ice Shelf, ved siden av Thwaites "Doomsday"-breen, har lidd spesielt store tap. På den annen side har Amery Ice Shelf i det iskalde vannet på østsiden fått is i løpet av studieperioden.

Studiens funn gir ytterligere bevis på pågående klimaendringer, ettersom det oppvarmende klimaet fortsetter å bidra til slitasjen av ishyllene. Disse akselererte tapene understreker det presserende behovet for global handling for å dempe klimaendringer og ivareta Antarktis ømfintlige økosystem.

