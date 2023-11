Et nytt perspektiv på dannelsen av månen og jordens geologiske evolusjon

Forskere har lenge diskutert omstendighetene rundt dannelsen av månen, men den rådende teorien antyder at den var et resultat av en kollisjon mellom Jorden og en planet omtrent på størrelse med Mars. Imidlertid utfordrer en nylig studie publisert i Nature denne ideen ved å foreslå at rester av denne kollisjonen fortsatt kan finnes i jordkappen.

Studien, ledet av et internasjonalt team av forskere, brukte avanserte beregningsmetoder for væskedynamikk for å analysere anomalier nær jordens kjerne. Disse anomaliene antas å være bevis på den 4.5 milliarder år gamle kollisjonen som fødte månen. Tidligere forskning fokuserte først og fremst på ruskskiven som ble dannet før månen, uten å ta hensyn til virkningens effekt på selve jorden.

Prof Deng Hongping fra Shanghai Astronomical Observatory, som var banebrytende for beregningsmetodene for væskedynamikk som ble brukt i studien, forklarte at det tradisjonelle synet på det månedannende påvirkningen som fører til "homogenisering" av jordens sammensetning kan være unøyaktig. I stedet antyder studien at kollisjonen resulterte i heterogenitet i jordens mantel, og fungerte som en katalysator for planetens geologiske evolusjon.

Theia, en planet på størrelse med Mars, antas å ha kollidert med jordens urform, Gaia, og skapt rusk som til slutt smeltet sammen for å danne månen. Tidligere teorier foreslo at månen hovedsakelig bestod av Theian-materiale mens Jorden beholdt Gaian-rester. Imidlertid har påfølgende forskning vist bemerkelsesverdige likheter i sammensetningen av jorden og månen.

Tidligere studier utført av professor Deng Hongping indikerte at den nedre mantelen på jorden fortsatt beholder en høyere silisiumsammensetning som er karakteristisk for Gaian-materiale før støtet. Den siste studien bygger på disse funnene, og tilbyr en forklaring på lagdelingen av jordskorpen.

Dr. Qian Yuan ved California Institute of Technology foreslo at presis analyse av ulike bergartsprøver, kombinert med forbedrede innvirknings- og evolusjonsmodeller, gjør det mulig for forskere å utlede materialsammensetningen til både Gaia og Theia, og kaste lys over historien til det indre solsystemet som en hel.

Dessuten gir denne forskningen verdifull innsikt i dannelsen og beboeligheten til eksoplaneter utenfor vårt solsystem. Ved å studere jordens geologiske evolusjon som følge av en monumental kollisjon, kan forskere få inspirasjon til å forstå andre planetsystemer.

