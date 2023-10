En uforglemmelig utsikt: Ringformet solformørkelse over Nord-Amerika

Den nylige ringformede solformørkelsen 14. oktober 2023 ga et fantastisk skue for himmelskuere på jorden. NASAs Earth Observatory fanget et fengslende satellittbilde av hendelsen, og fremhevet skyggen som kastet over Nord-Amerika da månen delvis dekket solen.

En ringformørkelse oppstår når månen passerer foran solen, men avstanden fra jorden hindrer den i å skjule solen fullstendig. Under denne hendelsen er månen på eller nær den lengste avstanden fra jorden, kjent som apogee. Dette resulterer i at månen ser mindre ut på himmelen og lar solens kanter forbli synlige, og skaper en slående rød-oransje ring referert til som "ildringen".

Den ringformede formørkelsen startet i Oregon omtrent klokken 9:13 og fortsatte over Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas og Mexicogulfen. NASA fremhever imidlertid at en total solformørkelse vil være synlig fra Texas til Maine 8. april 2024, noe som gir et enda mer betydningsfullt himmelfenomen for himmelseere å oppleve.

Det fantastiske bildet av solformørkelsen ble tatt av NASAs EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera)-bildeapparat ombord på Deep Space Climate Observatory. Deep Space Climate Observatory er et samarbeid mellom NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og US Air Force.

Å være vitne til en solformørkelse er en bemerkelsesverdig begivenhet som minner oss om de ekstraordinære himmelbegivenhetene som skjer rundt oss. Denne satellittvisningen av den ringformede solformørkelsen over Nord-Amerika gir et glimt inn i universets skjønnhet og storhet.

kilder:

– Bildekreditt: NASA Earth Observatory