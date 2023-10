Anisotropic gitter avslører nye muligheter i kiral nanofotonikk

Kiralitet, egenskapen til asymmetri som skiller et objekt fra dets speilbilde, er et grunnleggende konsept innen ulike vitenskapelige felt. I nanofotonikkens rike er det fortsatt en betydelig utfordring å oppnå sterke kirale lys-materie-interaksjoner. Nyere forskning ledet av Dr. Li Guangyuan ved Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), Chinese Academy of Sciences, har imidlertid demonstrert en innovativ tilnærming for å indusere sterk chiralitet i metaoverflater gjennom bruk av anisotrope gitterstrukturer.

I sin studie publisert i Laser & Photonics Reviews, avslørte forskergruppen de kraftige chiroptiske responsene som følge av anisotropiske gitterkonfigurasjoner. Ved å bryte den periodiske symmetrien i x- og y-retningene og samtidig opprettholde speilsymmetrien til nanostrukturene, var de i stand til å generere sterk plan kiralitet uten å kompromittere kvalitetsfaktoren (Q-faktor).

Under normal forekomst viste silisiummetasoverflaten en plan kiral modus med en sirkulær dikroisme (CD) på 0.37 og en Q-faktor på 1220. Denne Q-faktoren var flere ganger høyere enn den for planar bundne tilstandskontinuum (BIC)-metaoverflater. I tillegg observerte forskerne at tegnet til CD-verdien kunne inverteres ved å justere gitterperioden i x-retningen i forhold til den i y-retningen. Denne fleksibiliteten i innstilling av den kirale responsen åpner nye veier for å designe kirotiske enheter med ønskede egenskaper.

Gjennombruddet ligger i utnyttelsen av overflategitterresonanser (SLR), som oppstår fra den koherente koblingen mellom lokaliserte resonanser og Rayleigh-anomalien. SLR-er tilbyr utmerket spektral avstemming og evnen til å undertrykke absorpsjon og strålingstap. Ved å utnytte disse egenskapene var forskerne i stand til å oppnå en maksimal simulert CD på 0.86 og en Q-faktor så høy som 1700.

Funnene har betydelige implikasjoner for ulike applikasjoner, inkludert kiral sensing og bølgefrontmodulasjoner. De høy-Q og sterke kirotiske metaoverflatene utviklet av Dr. Lis team har potensial til å revolusjonere feltet av kiral nanofotonikk, og baner vei for fremskritt innen biokjemisk kiral sansing, kiral emisjon eller lasering, og kirale ikke-lineære responser.

FAQ:

Spørsmål: Hva er kiralitet?

A: Kiralitet refererer til egenskapen til et objekt som ikke kan falle sammen med speilbildet ved translasjon eller rotasjon.

Spørsmål: Hva er metaflater?

A: Metasurfaces er kunstige sub-bølgelengde strukturer som muliggjør finkontroll av lys-materie interaksjoner.

Spørsmål: Hva er kvalitetsfaktoren (Q-faktor)?

A: Kvalitetsfaktoren er et mål på effektiviteten av energilagring og -spredning i et resonant system.

Spørsmål: Hva er overflategitterresonanser (SLR)?

A: Overflategitterresonanser er koherente koblinger mellom lokaliserte resonanser og Rayleigh-anomalien, noe som gir spektral avstemming og minimerer tap i elektromagnetiske systemer.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene til høy-Q og sterke kirotiske metaoverflater?

A: Disse metaoverflatene har lovende anvendelser innen kiral sensing og bølgefrontmodulasjoner.