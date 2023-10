Ny studie utfordrer forståelsen av Natural Rock Weatherings rolle i karbonsyklusen

By

En fersk studie utført av University of Oxford har utfordret den rådende troen på at naturlig bergforvitring fungerer som en karbondioksid (CO2) synke. Forskningen tyder på at steinforvitring faktisk kan tjene som en betydelig CO2-kilde, sammenlignet med vulkanske utslipp.

I det geologiske karbonkretsløpet inneholder bergarter en betydelig mengde karbon i form av eldgamle plante- og dyrerester. Disse bergartene kan absorbere CO2 gjennom kjemisk forvitring, motvekt de kontinuerlige utslippene fra vulkaner og spiller en viktig rolle i å regulere jordens temperatur.

Studien kvantifiserte en ekstra prosess der bergarter frigjør CO2 til atmosfæren. Denne prosessen skjer når bergarter som en gang ble dannet på eldgamle havbunner og begravd med organisk karbon, dukker opp igjen, og utsetter karbonet for oksygen og vann, noe som fører til frigjøring av CO2. Dette utfordrer den tidligere forståelsen av at forvitrende bergarter kun er en CO2-vask.

Å måle utslipp av CO2 fra organisk karbon i bergarter har vært utfordrende. Forskerne i denne studien brukte imidlertid et sporstoff, rhenium, som slippes ut i vann når organisk karbon i bergarter reagerer med oksygen. Ved å måle rheniumnivåer i elvevann kunne de kvantifisere CO2-utslippet.

Studien fant at områder med konsentrert CO2-utslipp først og fremst var lokalisert i fjellkjeder med høye løftehastigheter, hvor sedimentære bergarter ble eksponert. Det globale CO2-utslippet fra steinforvitring ble estimert til 68 megatonn karbon årlig, sammenlignbart med CO2-utslippene fra vulkaner.

Mens CO2-utslippene fra bergforvitring er relativt små sammenlignet med menneskeskapte utslipp, er det viktig å forstå disse naturlige prosessene for nøyaktig å forutsi og administrere karbonbudsjettet. Fremtidig forskning vil fokusere på hvordan menneskeskapte klimaendringer og endringer i erosjon kan forsterke det naturlige utslippet av CO2 fra forvitring av stein.

