Den skjulte historien til Antarktis underglasiale landskap avslørt

En nylig banebrytende studie ledet av Durham University har avduket et eldgammelt elvformet landskap skjult under det enorme østantarktiske isdekket. Ved å utnytte satellittdata og teknikker for radioekko, fordypet forskere Antarktis fortid, og kastet lys over isdekkets historie og dens respons på klimaendringer.

Dekker et omfattende område på 32,000 14 kvadratkilometer, gir dette nyoppdagede landskapet et glimt inn i en tid da elver formet regionen for over 34 millioner år siden. Bemerkelsesverdig nok er den før den første dannelsen av Øst-antarktis-isen med omtrent XNUMX millioner år. Landskapet består av daler og rygger som i størrelse kan sammenlignes med de som finnes i Nord-Wales, Storbritannia, noe som tyder på lange perioder med temperaturstabilitet i det studerte området, da det stort sett forble uberørt av inntrengende is.

Professor Stewart Jamieson, hovedforfatteren av studien, understreker den sentrale rollen til dette skjulte landskapet i å regulere isstrømmen og svare på klimaendringer. Han sammenligner det mystiske landet under det øst-antarktiske isdekket med overflaten av Mars når det gjelder vår begrensede kunnskap.

Denne betydelige oppdagelsen har implikasjoner for klimavitenskapen ettersom den avslører at til tross for isdekkets tilbaketrekning i varmere perioder, forble denne regionen bemerkelsesverdig stabil. Denne kunnskapen er avgjørende for å forutsi hvordan innlandsisen kan reagere på nåværende og fremtidig klimaoppvarming.

Professor Neil Ross fra Newcastle University, en medforfatter av studien, beskriver funnet som "gjemt i synlig syn" i mange år. Den gir verdifull innsikt i den tidlige og langsiktige historien til det øst-antarktiske isdekket, så vel som dens potensielle respons på fremtidige klimaendringer.

Dette gjennombruddet bygger på tidligere arbeid fra det samme forskerteamet og samarbeidspartnerne, som avdekket skjulte fjellkjeder, canyonsystemer og innsjøer under Antarktis-isen. Det understreker den avgjørende rollen som satellittbilder og radio-ekkolyder spiller for å avsløre disse underislandskapene.

Det er avgjørende at denne oppdagelsen antyder muligheten for ytterligere uoppdagede landskap skjult under det øst-antarktiske isdekket. Professor Jamieson bekrefter at pågående utforskning av dette skjulte terrenget er i gang for å fylle hull i undersøkelser og utdype vår forståelse av hvordan isdekket og dets underliggende landskap har utviklet seg over tid.

Organisasjoner som UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), US National Science Foundation (NSF) og NASA spilte en viktig rolle i å støtte denne studien, og ga den nødvendige finansieringen til datainnsamling og forskning.

Funnene fra dypt inne i Antarktis fortsetter å låse opp jordens klimahistorie, og gir verdifull innsikt i dens tidligere og fremtidige utfordringer. De eldgamle elvene som en gang rant under isen veileder oss i å forstå og adressere en verden i endring.

FAQ

Hva avslørte studien fra Durham University om Antarktis?

Studien ledet av Durham University avdekket et eldgammelt elvformet landskap skjult under det østantarktiske isdekket. Landskapet, som spenner over et område på 32,000 14 kvadratkilometer, antyder at elver formet regionen for over 34 millioner år siden, og før den første dannelsen av isdekket med omtrent XNUMX millioner år.

Hva betyr denne oppdagelsen for klimavitenskapen?

Oppdagelsen av det eldgamle subglasiale landskapet i Antarktis gir innsikt i regionens tidligere stabilitet til tross for tilbaketrekking av isdekket i varmere perioder. Denne kunnskapen er avgjørende for å forutsi hvordan innlandsisen kan reagere på pågående og fremtidig klimaoppvarming.

Hva er betydningen av dette skjulte landskapet under det østantarktiske isdekket?

Det skjulte landskapet spiller en sentral rolle i å regulere isstrømmen og forstå isdekkets respons på klimaendringer. Den gir verdifull informasjon om den tidlige og langsiktige historien til det østantarktiske isdekket og dets potensielle respons på fremtidige klimaendringer.

Hvordan ble studien utført?

Studien brukte satellittdata og radio-ekkolydteknikker for å analysere det skjulte landskapet under det østantarktiske isdekket. Dette gjorde det mulig for forskerne å avdekke det eldgamle elveformede landskapet og få innsikt i Antarktis subglasiale landskap.