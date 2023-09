Oppdagelse av gamle hjernecelleforløpere i enkle dyr

Forskere fra Spania og Tyskland har gjort en fascinerende oppdagelse i enkle dyr kalt placozoans, som antyder at byggesteinene i hjernecellene våre kan ha oppstått for milliarder av år siden. Placozoans, bittesmå skapninger som ligner et sandkorn, er primitive organismer som består av ulike typer celler og har ingen organer. De levde på det varme grunne havet for rundt 800 millioner år siden, hvor de livnærte seg av mikrober og alger.

Forskerne, ledet av cellebiolog Sebastián Najle fra Center for Genomic Regulation, fant spesialiserte celler i placozoans som viser bemerkelsesverdige likheter med nevroner som finnes i mer komplekse organismer. Disse cellene, kjent som peptidergiske celler, frigjør peptidsignaler for å koordinere oppførselen til placozoans, akkurat som nevroner gjør hos andre dyr. Selv om placozoan-cellene ikke er fullt utviklede nevroner, fungerer de som en viktig evolusjonær springbrett.

Gjennom genetisk analyse og mikroskopisk screening identifiserte teamet 14 forskjellige typer peptidceller i placozoans. Cellene deler noen av de samme genene som våre egne nevroner, men mangler visse spesialiserte komponenter som kreves for å motta og generere elektriske signaler. I stedet bruker de reseptorproteiner kalt GPCR-er for å motta kjemiske meldinger, som er vanlige i forskjellige dyrecelletyper.

Interessant nok er disse peptidfrigjørende cellene svært konserverte i placozoans, men fraværende i andre tidlige dyr som svamper og kamgeléer. Dette antyder at utviklingen av peptidutskillende celler går før utviklingen av andre nevronlignende celler. Forskerne reiser også spennende spørsmål om den evolusjonære opprinnelsen til nevroner. Utviklet nevroner seg én gang og deretter divergerte, eller utviklet de seg flere ganger parallelt?

Å forstå hvordan celler utvikler seg og endrer seg over tid er avgjørende for å avdekke historien om livets evolusjon. Placozoans, sammen med andre utradisjonelle modelldyr som ctenophores og svamper, har fascinerende hemmeligheter som forskere bare så vidt har begynt å avdekke.

Kilde: Cell