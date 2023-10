Mikrober som overlever på mineraler kan holde ledetråder til jordens historie

Forskere har gjort en fascinerende oppdagelse om eldgamle mikroorganismer kalt metanogener som kan kaste lys over jordens historie. Metanogener er unike organismer som ikke bruker sollys til energi og er følsomme for oksygen. De får energien sin ved å bryte ned bergarter og mineraler i miljøet, og produsere metan i prosessen.

Reduksjonen av metan og økningen i oksygen i jordens atmosfære for rundt 2.4 milliarder år siden har forundret forskere i årevis. Medforfatter av studien, Eric Boyd, forklarer at dette falt sammen med en nedgang i metanogenpopulasjoner. En teori antyder at metanogener møtte økt konkurranse om ressurser fra andre organismer, noe som førte til at antallet deres gikk ned. En annen teori foreslår at endringer i vulkanske mønstre førte til en nedgang i tilgjengelig nikkel, som er avgjørende for at metanogener skal overleve.

Imidlertid fant den nyere forskningen at nikkelavhengige metanogener kan overleve med mye lavere mengder nikkel enn tidligere antatt. Disse mikroorganismene har evnen til å lagre og akkumulere nikkel i seg selv, noe som muliggjør deres overlevelse selv i miljøer hvor nikkel er mangelvare.

For å forstå denne prosessen, dyrket Boyds team metanogener i varierende mengder nikkel og observerte deres respons. Ved å måle mengden metan som ble produsert, estimerte de metanogeners vekst og overlevelsesrater. Ved hjelp av spektroskopiske teknikker klarte de å bestemme mengden nikkel som var lagret i cellene.

Implikasjonene av denne studien strekker seg utover det vitenskapelige området. Boyd mener at en dypere forståelse av denne biogruveprosessen kan føre til utvikling av gruveteknologier med mindre miljøpåvirkning. Han fremhever tre nøkkelaspekter ved forskningen: oppdagelsen av at celler kan få nikkel fra mineraler, evnen til metanogener til å trives med lave nikkelkonsentrasjoner, og deres kapasitet til å akkumulere det for fremtidig bruk.

Denne forskningen gir ikke bare innsikt i hvordan livet oppsto på jorden, men gir også ledetråder om å skape et beboelig miljø for andre livsformer. Ved å avdekke mysteriene rundt metanogen-overlevelse, er forskerne ett skritt nærmere å forstå den eldgamle historien til planeten vår.

Kilde: Denne artikkelen er basert på informasjon fra følgende [kilde](URL).