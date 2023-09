Forskere oppdager nesten en halv million år gamle trekonstruksjoner i Afrika

By

En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature avslører oppdagelsen av nesten en halv million år gamle trekonstruksjoner i Afrika. Dette funnet skyver betydelig tilbake den historiske rekorden for strukturell trebearbeiding, ettersom de eldste eksemplene tidligere var 9,000 år gamle plattformer på kanten av en britisk innsjø.

Stokkene ble gravd frem nær Kalambo-fallene i Zambia av et internasjonalt team av forskere. Disse stokkene ble funnet å ha hakk og avsmalnende, noe som tyder på tilsiktet menneskelig håndverk. Dette er et betydelig funn, siden eldgamle treprodukter er ekstremt sjeldne på grunn av det organiske materialet som brytes ned over tid.

Forskerne tror at tidlige mennesker i Afrika brukte tre til mer ambisiøse kreasjoner, som plattformer eller gangveier, i tillegg til verktøy som spyd og gravepinner. Den nøyaktige hensikten med disse trekonstruksjonene er imidlertid fortsatt ukjent.

Alderen på treartefaktene ble bestemt ved hjelp av nye dateringsteknikker som måler den fangede energien i kvartskorn. Forskerne fant at gjenstandene dateres tilbake til tre forskjellige aldre: 487,000 390,000 år siden, 324,000 XNUMX år siden og XNUMX XNUMX år siden. Disse funnene tyder på at folk bodde ved elven over tusenvis av generasjoner eller kom tilbake til den med jevne mellomrom.

Oppdagelsen av disse eldgamle trekonstruksjonene gir verdifull innsikt i ferdighetene og evnene til våre tidlige forfedre. Det tilsiktede håndverket som ble demonstrert ved å forme tømmerstokkene med økser og skrapeverktøy fremhever sofistikeringen av deres trebearbeidingsevner.

Ved å bevare disse gjenstandene gjennom høyoppløselige fotografier, var forskere i stand til å studere og tolke håndverksmetodene som ble brukt av våre tidlige forfedre. Denne oppdagelsen utvider ikke bare vår kunnskap om menneskets historie, men understreker også viktigheten av å dokumentere og bevare gamle artefakter for fremtidig forskning.

