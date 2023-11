Ny studie undersøker genetiske koblinger mellom eldgamle mennesker og mental helse

By

En fersk studie utført av forskere i Spania antyder at moderne mennesker kan ha arvet en genetisk disposisjon for psykiske problemer fra sine fjerne forfedre. Studien fremhever den potensielle rollen til genetiske tilpasninger fra arkaiske menneskearter, spesielt Denisovans, i å bidra til sårbarheten til moderne mennesker for tilstander som depresjon.

Forskningen, publisert i tidsskriftet PLOS Genetics, bygger på tidligere studier som fokuserte på en spesifikk genetisk variant kalt SLC30A9. Denne varianten, funnet å ha utviklet seg gjennom positiv seleksjon i østasiatiske populasjoner, spiller en avgjørende rolle i å regulere transporten av sink over cellemembraner i menneskekroppen. Sink er avgjørende for sunn vekst og funksjon av vårt nevrologiske og immunsystem, samt for å opprettholde nervesystemets eksitabilitet. Det er også kjent å ha forbindelser til psykisk helse.

Studien avslører at de genetiske tilpasningene knyttet til SLC30A9-genet hos moderne mennesker har endret reguleringen. Tidligere forskning har antydet en potensiell sammenheng mellom denne genetiske varianten og en økt risiko for depresjon og andre psykiske problemer. Selv om solide påstander angående disse sammenhengene fortsatt er under etterforskning, kaster denne studien lys over den potensielle genetiske opprinnelsen til psykisk helsesårbarhet.

For å undersøke denne genetiske predisposisjonen for psykiske lidelser ytterligere, foreslår forskerne å utvide studien til å inkludere dyremodeller. Rubén Vicente, en molekylærbiolog fra Pompeu Fabra University, fremhever behovet for ytterligere forskning for å få ytterligere innsikt i samspillet mellom gener og mental helse.

Interessant nok samsvarer ikke den genetiske varianten SLC30A9 med neandertalere, men ser ut til å ha likheter med Denisovan-genet. Genomisk analyse avslører at denne varianten sannsynligvis dukket opp fra avling med arkaiske mennesker i fortiden, muligens Denisovans.

For å støtte sine funn, utførte forskerteamet laboratorieeksperimenter som illustrerte hvordan denne genetiske variasjonen påvirker cellulære strukturer, inkludert mitokondrier, sinkregulering og metabolisme. Videre spekulerer de i at Denisovan-varianten kan ha gitt beskyttelse mot kaldt klima, og tilby en selektiv fordel for mennesker og bidratt til utbredelsen av SLC30A9-genvarianten i den nåværende befolkningen.

Denne forskningen går inn i den evolusjonære historien til genene våre og deres innvirkning på helsen vår i dag. Selv om mer forskning er nødvendig for å bekrefte disse sammenhengene, gir denne studien en betydelig del av puslespillet for å forstå de genetiske koblingene mellom våre gamle forfedre og de mentale helseutfordringene moderne mennesker står overfor.

Spørsmål og svar:

1. Hva er SLC30A9?

SLC30A9 er en spesifikk genetisk variant som spiller en viktig rolle i å regulere transporten av sink over cellemembraner i menneskekroppen. Sink er avgjørende for vekst og funksjon av det nevrologiske og immunsystemet og er assosiert med mental helse.

2. Hvordan bidro denisovanerne til moderne menneskers sårbarhet for psykiske problemer?

Den genomiske analysen antyder at Denisovans, en arkaisk menneskeart, blandet seg med moderne mennesker i fortiden. Denne sammenblandingen kan ha introdusert genetiske tilpasninger, inkludert SLC30A9-varianten, som endret reguleringen og potensielt økt sårbarheten til moderne mennesker for psykiske helseproblemer.

3. Hva innebærer denne studien for forebygging og behandling av psykiske problemer?

Mens mer forskning er nødvendig, åpner denne studien opp nye veier for å forstå det komplekse samspillet mellom genetikk og mental helse. Innsikten fra denne forskningen kan til syvende og sist bidra til utvikling av forbedrede metoder for å forebygge og behandle psykiske problemer i fremtiden.