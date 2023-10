Gamle diamanter belyser dannelsen og utviklingen av jordens kontinenter

Forskere har avdekket verdifull innsikt i dannelsen og bevegelsen til jordens kontinenter gjennom analysen av eldgamle superdype diamanter. Disse diamantene, dannet for mellom 650 og 450 millioner år siden på bunnen av superkontinentet Gondwana, ble gransket av et internasjonalt team av eksperter. Funnene kaster lys over hvordan superkontinenter som Gondwana ble skapt, stabilisert og beveget seg over planeten.

Diamanter, som ble dannet for millioner til milliarder av år siden, tilbyr et unikt vindu inn i jordens mantel. De har evnen til å overleve og registrere eldgamle sykluser av skapelse og ødeleggelse av kontinenter, og gir et glimt inn i planetens dype virkemåte. Migrasjonen av kontinenter, kjent som "superkontinentsyklusen", spiller en betydelig rolle i platetektonikken og utformingen av jordens landmasser.

Ved å analysere mikroskopiske silikat- og sulfidinneslutninger i diamantene, var forskerne i stand til å datere dem til en dybde på 300 til 700 kilometer under Gondwanas base. Dette avslørte en tidligere ukjent geologisk prosess der vertsbergarter som bærer diamanter ble flytende under diamantdannelse og tilførte materiale til kjølen på superkontinentet. Da Gondwana begynte å bryte fra hverandre for rundt 120 millioner år siden, brøt diamantene sammen med deres vertsbergarter ut til jordens overflate i voldsomme vulkanske hendelser.

Stedene hvor disse vulkanutbruddene skjer i dag, som Brasil og Vest-Afrika, var en gang en del av superkontinentet Gondwana. Dette indikerer at diamantene migrerte med forskjellige fragmenter av superkontinentet mens det spredte seg. Forskningen antyder en ny modus for kontinentvekst, der relativt ungt materiale samler seg til røttene til eldgamle kontinentale fragmenter, fortykker og sveiser dem sammen.

Studiens hovedforfatter, Dr. Karen Smit fra Wits School of Geosciences, understreket betydningen av denne forskningen for å forstå utviklingen og bevegelsen til kontinenter. Hun fremhevet den avgjørende rollen til kontinenter for å opprettholde liv på jorden og understreket forskningens forbindelse til utviklingen av liv og de unike egenskapene til planeten vår.

Denne studien presenterer en banebrytende tilnærming til å undersøke de dypplatetektoniske prosessene knyttet til superkontinentsyklusen. Forskerne håper å fremme denne forskningen ytterligere ved å etablere et nytt isotoplaboratorium ved University of the Witwatersrand i Sør-Afrika. Dette vil gjøre det mulig for fremtidige studier av diamantinneslutninger å bli utført lokalt, og utvide vår forståelse av hvordan kontinenter har utviklet seg og formet jorden.

kilde:

– Suzette Timmerman, Sublitosfæriske diamantalder og superkontinentsyklusen, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06662-9