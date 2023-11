Oppdagelsen av tidlige fuglefotspor kaster lys over eldgammel migrasjon

By

En banebrytende oppdagelse av 27 fuglefotspor på den sørlige kysten av Australia har gitt verdifull innsikt i tidlig fuglevolusjon og potensielle migrasjonsmønstre. Disse fotsporene dateres tilbake til den tidlige krittiden da Australia fortsatt var knyttet til Antarktis, og er noen av de eldste og mest definitivt identifiserte fuglesporene på den sørlige halvkule, anslått til å være mellom 120 og 128 millioner år gamle.

I motsetning til mange fuglespor og fossiler fra denne tidsperioden, som hovedsakelig finnes på den nordlige halvkule, spesielt i Asia, avslører denne oppdagelsen et mangfoldig utvalg av fuglearter på den sørlige halvkule nær Sydpolen for millioner av år siden. Dette funnet utfordrer tidligere antakelser og utvider vår forståelse av tidlig fugledistribusjon.

Fotavtrykkene, som varierer i størrelse fra 7 til 14 centimeter (2.75 til 5.5 tommer) brede, ble oppdaget i Wonthaggi-formasjonen i nærheten av Melbourne. Denne geologiske formasjonen markerer separasjonen av Australia fra Antarktis for rundt 100 millioner år siden. På den tiden besto det polare miljøet av en riftdal med flettede elver, som opplevde minusgrader og måneder med mørke under polare vintre.

Tilstedeværelsen av disse fuglesporene på flere stratigrafiske nivåer antyder det gjentatte utseendet til forskjellige fuglearter, noe som potensielt indikerer sesongmessig dannelse under polare somre. Det er sannsynlig at disse sporene ble lagt igjen langs en trekkrute, da fugler krysset regionen.

Den sarte naturen til fuglebein og den lette naturen til fuglene i seg selv gjør bevaringen i fossilregisteret utrolig sjelden. Derfor gir oppdagelsen av disse sporene en eksepsjonell mulighet til å studere og lære mer om fortidens fuglefauna.

Dette bemerkelsesverdige funnet følger etter et tidligere funn i 2013, der to 105 millioner år gamle fuglespor ble funnet i Australias Eumeralla-formasjon, som styrker Australias posisjon som en betydelig kilde til tidlige fuglefossiler.

Mens COVID-19-pandemien nødvendiggjorde en forsinkelse i analysen av fotsporene, slo hovedforfatteren, Anthony Martin, seg sammen med andre eksperter innen paleontologi og geologi for omhyggelig å studere og tolke sporene.

Takket være banebrytende forskere som Martin og hans kolleger, fortsetter vi å avdekke viktige ledetråder om den antikke verden og få en dypere forståelse av den tidlige utviklingen og oppførselen til fuglearter. Denne oppdagelsen legger til et nytt kapittel til vår pågående historie om fuglevolusjon.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvor gamle er fuglefotsporene som er oppdaget i Sør-Australia?

Fuglefotsporene funnet på den sørlige kysten av Australia dateres tilbake til den tidlige krittperioden, anslått til å være mellom 120 og 128 millioner år gamle.

2. Hvorfor er denne oppdagelsen viktig?

Denne oppdagelsen er viktig fordi den gir verdifull innsikt i tidlig fuglevolusjon og migrasjonsatferd. Det utfordrer tidligere antakelser om fugleutbredelse under tidlig kritt og utvider vår forståelse av fuglearter på den sørlige halvkule.

3. Hvor ble fotsporene oppdaget?

Fotsporene ble funnet i Wonthaggi-formasjonen sør for Melbourne, Australia. Denne geologiske formasjonen markerer separasjonen av Australia fra Antarktis for omtrent 100 millioner år siden.

4. Hva avslører fotsporene om migrasjonsatferd?

Tilstedeværelsen av disse fotavtrykkene på flere stratigrafiske nivåer antyder et tilbakevendende utseende av fugler, noe som potensielt indikerer sesongmessig dannelse under polare somre. Dette tyder på at fuglene kan ha brukt området som trekkvei.

5. Hvorfor er fuglefossiler sjeldne?

Fuglefossiler er sjeldne på grunn av den delikate naturen til fuglebein og den lette strukturen til fuglene selv. Bevaring av levningene deres i fossilregistrene er sjelden, noe som gjør oppdagelsen av disse fotavtrykkene spesielt verdifulle for vitenskapelige studier.