Gammel arkitektonisk teknikk inspirerer til ny tilnærming til å forbedre ytelsen til metallorganisk rammeverk

Forskere ved KAUST har utviklet en ny metode for å skreddersy vinduer i nanoskala i metallorganiske rammer (MOFs), med inspirasjon fra en flere hundre år gammel arkitektonisk teknikk. MOF-er er porøse materialer som lover for en rekke bruksområder, inkludert gassseparasjon og medisinske felt.

Forskerne brukte en molekylær versjon av en arkitektonisk teknikk kjent som en "buedannende sentreringsforskaling" for å lede dannelsen av MOF-er med forhåndsbestemte vindusformer og -størrelser. Ved å kontrollere arrangementet av byggeklosser kalt supertetrahedra (ST), var teamet i stand til å designe og lage MOF-er med varierende vindusstørrelser.

Teamet utviklet sentrerende strukturstyrende midler (cSDA) for å kontrollere justeringen av ST og danne MOF-er med nye vindusformer og -størrelser. Ett sett med cSDAer resulterte i små vinduer, mens et annet sett skapte større vinduer. Disse skreddersydde MOF-ene viste imponerende ytelse i oksygenadsorpsjon, noe som gjør dem egnet for medisinske og romfartsapplikasjoner der høy oksygenlagringskapasitet er avgjørende.

I tillegg tilbyr cSDA-konseptet flere fordeler for å forbedre MOF-ytelsen. Det gjør det mulig å dele store vinduer i mindre, noe som kan være fordelaktig for kjemiske separasjoner. Tilnærmingen øker også det indre poreoverflatearealet, forbedrer gasslagring og forbedrer stabiliteten til MOF-rammeverket.

Denne forskningen introduserer en kraftig strategi innen retikulær kjemi for å utvikle tilpassede MOF-er med applikasjoner innen energisikkerhet og miljømessig bærekraft.

Kilde: KAUST

– Definisjoner:

– Nanoskala: Refererer til en lengdeskala som er ekstremt liten, typisk i størrelsesorden nanometer (nm), som er en milliarddels meter. Materialer og systemer på nanoskala viser unike egenskaper og oppførsel.

– Metal-Organic Frameworks (MOFs): Porøse materialer sammensatt av metall-til-organisk ligand-interaksjoner som har potensielle anvendelser i gassseparasjon og -lagring.