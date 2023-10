Den ringformede solformørkelsen tatt fra den internasjonale romstasjonen

NASA-astronaut Jasmin Moghbeli, ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS), dokumenterte nylig en ringformet solformørkelse. En ringformørkelse oppstår når månen ikke skjuler solen helt, og etterlater en synlig ring kjent som ringrommet. Dette gir forskere en sjelden mulighet til å studere solens korona.

Under formørkelsen tok Moghbeli et fotografi av månen som passerte foran solen, kastet skyggen, eller umbraen, og delvis mørknet en del av jordens overflate. Bildet ble tatt mens ISS svevde 260 miles over den amerikansk-kanadiske grensen og pekte sørover mot Texas.

Moghbeli ankom ISS 27. august som en del av Crew-7-oppdraget, sammen med andre astronauter fra European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) og Roscosmos. Hun fanget formørkelsen ved å bruke et unikt sett med utfordringer som er spesifikke for fotografering av himmelfenomener fra ISS.

ISS går i bane rundt jorden i høy hastighet, og krever nøyaktige beregninger og timing for å fange hendelser som solformørkelser nøyaktig. Disse teknikalitetene fremhever viktigheten av vitenskapelig dokumentasjon fra verdensrommet, slik at forskere kan studere og forstå himmelske hendelsers kompleksitet.

Samlet sett gir Moghbelis fotografi en bemerkelsesverdig utsikt over den ringformede solformørkelsen, og viser skjønnheten og den vitenskapelige betydningen av å observere himmelfenomener fra utsiktspunktet til den internasjonale romstasjonen.

kilder:

– International Space Station (ISS): Et romfartøy i bane rundt jorden som fungerer som et forskningslaboratorium og romhavn for internasjonalt samarbeid innen romutforskning.

– NASA: USAs føderale regjerings uavhengige byrå ansvarlig for det sivile romprogrammet og romfartsforskning.

– Ringformet solformørkelse: En solformørkelse der Månen ikke dekker solen helt, og etterlater en lysende ring kalt ringrommet.

– NASA-astronaut Jasmin Moghbeli: En astronaut som fanget den ringformede solformørkelsen fra ISS.

– ESA (European Space Agency): En mellomstatlig organisasjon med fokus på romutforskning og -studier.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Det japanske byrået som er ansvarlig for romfartsaktiviteter, inkludert satellittoppskytinger og avanserte oppdrag.

– Roscosmos: Det russiske myndighetsorganet som er ansvarlig for romvirksomhet, inkludert utvikling og drift av romfartøy og romstasjoner.

