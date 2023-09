Ny metode omformer plast til verdifulle overflateaktive stoffer som brukes i såpe og vaskemidler

By

Forskere fra Virginia Tech har utviklet en banebrytende metode for å resirkulere plast til verdifulle kjemikalier kalt overflateaktive stoffer, som brukes i produksjon av såpe, vaskemidler og mer. Denne metoden kan gi et lønnsomt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell plastgjenvinning.

Nøkkelen til denne oppdagelsen ligger i den molekylære likheten mellom polyetylenplast og fettsyrer, som er en kjemisk forløper til såpe. Begge materialene er sammensatt av lange karbonkjeder, men fettsyrer har en ekstra gruppe atomer på slutten av kjeden. Med utgangspunkt i denne likheten antok forskerne at det burde være mulig å omdanne polyetylen til fettsyrer og til slutt produsere såpe.

For å bryte ned de lange polyetylenkjedene til kortere kjeder effektivt, utviklet forskerteamet en unik temperaturgradient termolyseprosess. Denne prosessen innebar å varme opp plasten i en spesialbygd reaktor ved høy temperatur og deretter raskt avkjøle den. Etter termolysen fikk forskerne "kortkjedet polyetylen", også kjent som voks.

Det neste trinnet var å legge til noen flere nøkkeltrinn, inkludert forsåpning, for å forvandle voksen til såpe. Ved hjelp av eksperter som spesialiserer seg på beregningsmodellering og økonomisk analyse, foredlet forskerteamet upcycling-prosessen. Sluttresultatet ble verdens første såpe laget av plast.

Spesielt kan denne upcycling-metoden brukes på både polyetylen og en annen vanlig plast, polypropylen. Disse plastene finnes i ulike daglige forbrukerprodukter som emballasje, matbeholdere og tekstiler. En stor fordel med denne upcycling-teknikken er at den kan behandle både polyetylen og polypropylen samtidig, noe som eliminerer behovet for separat sortering av disse plastene.

Videre har metoden enkle krav: plast og varme. Mens ytterligere ingredienser er nødvendig for å omdanne voksen til fettsyrer og såpe, er den første transformasjonen av plasten grei. Dette gjør denne upcycling-metoden lett å tilpasse og potensielt skalerbar for industrielle applikasjoner.

Forskningen ble publisert i tidsskriftet Science og demonstrerer en ny rute for resirkulering av plast uten behov for komplekse prosedyrer eller nye katalysatorer. Denne innovative tilnærmingen har potensial til å inspirere fremtidige kreative design for upcycling-prosedyrer.