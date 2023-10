Bredt nøytraliserende antistoffer (bnAbs) og deres rolle i HIV-1-infeksjon

Sammendrag: Bredt nøytraliserende antistoffer (bnAbs) er en type antistoff som kan nøytralisere forskjellige HIV-1 isolater. Det er avgjørende å forstå hvordan disse antistoffene interagerer med variasjonen i deres antigene mål på tvers av virale isolater. Forskere har brukt hydrogen/deuterium-utvekslingsmassespektrometri (HDX-MS) og kvantitative målinger av antistoffbindingskinetikk for å studere den strukturelle og antigene variasjonen i V1/V2-toppen til HIV-1-kappeglykoproteinet. De fant at strukturell bestilling i denne regionen påvirker bnAb-assosiasjonsrater og tilhørighet. I tillegg avslørte cryo-EM-rekonstruksjoner av bnAbs bundet til divergerende konvoluttglykoproteiner forskjellige grader av strukturell dynamikk. HDX-MS-eksperimenter viste at bnAbs hadde et sterkt fokusert bindingsfotavtrykk ved trimerens apex, og unngikk allosteriske endringer gjennom resten av strukturen. Disse funnene viser at strukturell dynamikk spiller en rolle i antigenisitet, og bnAbs oppnår sin brede kryssreaktivitet ved å binde seg på en svært fokusert måte og overvinne de variable egenskapene som finnes i konvoluttglykoproteiner fra forskjellige isolater.

Introduksjon: HIV-1 envelope glycoprotein (Env) er målet for nøytraliserende antistoffer og gjennomgår rask utvikling. Strukturell variasjon i Env påvirker dets interaksjoner med nøkkeldrivere for viral fitness og replikering, noe som resulterer i fenotypiske egenskaper som nøytraliseringsfølsomhet og infeksjonsevne. Nyere studier har rapportert høyoppløselige strukturer av Env-trimeren, men disse representerer statiske idealer og fanger ikke opp den dynamiske naturen til Env. For å forstå hvordan bnAbs oppnår bred kryssreaktivitet, kreves det å identifisere bevarte funksjoner og forstå hvordan de takler variable kontekster.

Metoder og resultater: Forskerne brukte HDX-MS for å undersøke lokale strukturelle og dynamiske forskjeller i et panel av native-lignende HIV-1 Env trimere. De fant betydelig variasjon i strukturell rekkefølge og stabilitet i regioner målrettet av bnAbs. Ved å undersøke et større panel av forskjellige isolater, observerte de dramatisk variasjon i epitopdynamikk i V1/V2-trimertoppen. Bindingskinetikkanalyse av den apex-målrettede bnAb, PGT145, viste en invers korrelasjon mellom assosiasjonshastigheter og epitopdynamikk.

For å forstå hvordan PGT145 takler strukturell og dynamisk variasjon, utførte forskerne differensiell HDX-MS og oppnådde kryo-EM-strukturer av PGT145 bundet til Env-trimerer fra to HIV-1-isolater. De fant at PGT145 hadde et svært fokusert bindingsfotavtrykk ved trimerens apex, uten allosteriske endringer observert gjennom resten av strukturen. Studien avslørte også koordineringen av konserverte glykaner ved Env apex av antistoffrester som gjennomgår somatisk hypermutasjon.

Konklusjon: Studien fremhever betydningen av strukturell dynamikk i antigenisitet og evnen til bnAbs til å oppnå bred kryssreaktivitet. Ved å binde seg på en svært fokusert måte unngår bnAbs de variable egenskapene som finnes i konvoluttglykoproteiner fra forskjellige isolater. Å forstå interaksjonen mellom bnAbs og Env-variabilitet er avgjørende for utviklingen av effektive HIV-1-vaksiner og terapeutiske intervensjoner.

