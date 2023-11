Nye oppdagelser avslører tapte kontinenter innebygd i Sørøst-asiatiske jungler

I et bemerkelsesverdig vitenskapelig gjennombrudd har forskere ved Universitetet i Utrecht endelig funnet rester av et kontinent på størrelse med USA, som antas å ha forsvunnet de siste 155 millioner årene. Denne oppdagelsen reiser spennende spørsmål om vår forståelse av jordens geologiske historie og muligheten for at flere tapte kontinenter venter på å bli avdekket.

Tidligere var eksperter usikre på om dette forsvunne stykket, kalt Argoland, hadde sunket under havbunnen, slått sammen med en større landmasse, eller rett og slett ikke ble lagt merke til flytende på et usett sted. Etter et omfattende søk på syv år har imidlertid nederlandske forskere sporet deler av Argoland i den tette jungelen i Sørøst-Asia.

Den banebrytende studien ledet av Dr. Eldert L. Advokaat viser hvordan kontinentene, når havene er stengt, passer sammen i en C-formet konfigurasjon kjent som Pangea. Tethyshavet, der Argoland forsvant i løpet av senjuraperioden, fungerte som scene for denne geologiske begivenheten. Mens de fleste land endrer form over tid på grunn av kontinentaldrift, var Argolands forsvinning unik.

I motsetning til kontinentet Zealandia, som til slutt sank etter å ha løsnet Australia for 80 millioner år siden, var Argolands skjebne sannsynligvis knyttet til subduksjon. Subduksjon skjer når en tektonisk plate glir under en annen, og resirkulerer kanten av platen inn i jordkappen. Dette fenomenet ga utfordringer med å lokalisere Argoland ettersom de typiske tegnene på subduksjon, som avskraping og dannelse av fjell, ikke var synlige.

For å komplisere saken ytterligere, ble fragmenter som antas å være fra Argoland tidligere oppdaget i Myanmar og Indonesia. Imidlertid viste disse prøvene seg å være mye eldre enn splittelsen fra Australia, noe som tyder på eksistensen av en ekstra ukjent savnet landmasse. Implikasjonen av at ett kontinent på størrelse med USA forsvinner reiser spørsmål om hvor mange andre kontinenter som har delt en lignende skjebne.

Gjennom sin forskning avdekket Dr. Advokaat og Dr. Douwe JJ van Hinsbergen reisen til Argoland. Den fragmenterte seg til å begynne med i mikrokontinenter, og dannet mindre havbassenger preget av tynnere, men tettere havskorpe. Disse fragmentene skilte seg til slutt og drev før de ble innebygd i den frodige jungelen i Sørøst-Asia.

Denne banebrytende oppdagelsen kaster lys over jordens dynamiske geologiske fortid og utvider vår forståelse av Pangea. Studien utforsker ikke bare hvordan kontinenter brytes opp og utvikler seg, men gir også innsikt i veksten av kontinenter. Når vi avdekker mysteriene til tapte kontinenter, har denne kunnskapen potensial til å låse opp et vell av funn innen områder som biologisk mangfold og klima.

Med den siste manglende brikken i puslespillet funnet i Argoland, er forskere nå ivrige etter å utforske muligheten for andre tapte kontinenter. Spesielt Stillehavet gir en spennende mulighet for videre etterforskning, med potensielle manglende territorier som gjemmer seg i fjellbeltene i Alaska og British Columbia.

FAQ

Hva er subduksjon?

Subduksjon er en geologisk prosess der en tektonisk plate glir under en annen, noe som fører til resirkulering av kanten av platen inn i jordkappen.

Hva er kontinentaldrift?

Kontinentaldrift refererer til bevegelse og forskyvning av jordens kontinenter over tid på grunn av bevegelsen til tektoniske plater.

Hva er Pangea?

Pangea er superkontinentet som eksisterte for omtrent 335-175 millioner år siden, og omfatter alle nåværende kontinenter slått sammen.

Hva er Zealandia?

Zealandia er et nedsenket kontinent som brøt bort fra Australia for millioner av år siden og ligger for det meste under det sørlige Stillehavet.