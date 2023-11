Ny studie undersøker potensielle mottiltak for asteroidetrusler

En fersk studie publisert i arXiv har reist et viktig spørsmål: Hvis en betydelig asteroide ble oppdaget bare dager før nedslaget, kunne vi stoppe den? Studien vurderer en asteroide som ligner på 2023 NT1, som så vidt bommet på Jorden tidligere i år, og evaluerer om den kan motvirkes ved hjelp av en metode kalt Pulverize It (PI).

PI-metoden innebærer å skyte opp en forsvarsrakett innen et døgn etter å ha oppdaget asteroiden. Ved å bruke en kombinasjon av kinetiske og eksplosive slagelementer, ville raketten frigjøre en sky av slagelementer i høy hastighet mot asteroiden, og knuse den til ufarlige fragmenter. I følge studiens simuleringer vil denne tilnærmingen være effektiv for å ødelegge asteroiden og minimere risikoen for Jorden.

Det som gjør dette forslaget spennende, er at det antyder at vi potensielt kan motvirke en overhengende asteroidetrussel med en kort advarsel. Det er imidlertid viktig å merke seg at studien for øyeblikket bare er et proof of concept. Vi har ikke de nødvendige rakettene eller nedslagssystemene på plass for å utføre et slikt oppdrag. Hvis en asteroide skulle bli oppdaget i morgen, ville vi ikke ha noen umiddelbare forsvarsmidler.

Mens studien fremhever den tekniske gjennomførbarheten til PI-metoden, reiser den også spørsmålet om vi har vilje til å bygge en planetarisk forsvarsrakett. Forskerne understreker behovet for proaktive tiltak og investeringer for å utvikle et robust forsvarssystem som kan beskytte oss mot potensielle asteroidepåvirkninger i fremtiden.

