Utforsker strategier for å redusere fototoksisitet ved levende celleavbildning

Live cell imaging har revolusjonert vår forståelse av dynamiske cellulære prosesser ved å tillate oss å visualisere molekylær dynamikk i sanntid. Imidlertid er bruken av høyoppløselig fluorescensavbildning i levende celler begrenset av fototoksisitet, som oppstår på grunn av dannelsen av reaktive oksygenarter (ROS) forårsaket av høy intensitet eller langvarig prøvebelysning. Fototoksisitet kan forstyrre cellulære strukturer og funksjoner, noe som fører til celledysfunksjon eller til og med celledød.

Spesielt mitose, prosessen med celledeling, er svært følsom for fototoksisitet. Tidligere studier har vist at høye nivåer av lysbelysning kan hemme mitotisk inntreden og forlenge mitotisk varighet. For nøyaktig å fange dynamikken til mitotiske hendelser, er det viktig å redusere fototoksisitet mens du opprettholder høy spatiotemporal oppløsning.

Mens flere tilnærminger har blitt foreslått for å redusere fotoskade ved levende celleavbildning, for eksempel bruk av avanserte mikroskoper eller eksitasjonslys med lengre bølgelengde, har disse metodene begrensninger når det gjelder kostnader eller redusert fluorescenslysstyrke. En annen tilnærming er tilsetning av antioksidanter til bildebufferen, som fjerner ROS og reduserer oksidativt stress forårsaket av lysbelysning.

I en fersk studie utførte forskere en skjerm for å identifisere antioksidanter som effektivt reduserer fotoskader under mitotiske hendelser i levende celleavbildning. Blant flere testede forbindelser, reduserte askorbinsyre (vitamin C) fototoksiske effekter betydelig uten å indusere cytotoksiske bivirkninger. Studien viste at ved passende konsentrasjoner påvirket ikke askorbinsyre celleoverlevelse, kromosomsegregering eller cellesyklusprogresjon. Dessuten muliggjorde tilsetningen av askorbinsyre til bildemediet høyoppløselig time-lapse 3D-avbildning av mitotiske prosesser uten åpenbar fotoskade.

Denne studien gir en effektiv løsning for å redusere fototoksisitet under levende celleavbildning og demonstrerer dens anvendelse i å fange mitotisk dynamikk med høy spatiotemporal oppløsning. Ved å bruke antioksidanter som askorbinsyre, kan forskere nå mer nøyaktig studere dynamiske cellulære prosesser uten risiko for feiltolkning på grunn av fotoskader.

