Historiske klimaforandringer spilte en rolle i tidlig menneskelig interavl

En ny studie publisert i tidsskriftet Science avslører at svingninger i atmosfæriske CO2-nivåer og resulterende endringer i klima og vegetasjon var betydelige faktorer som påvirket når og hvor tidlige menneskearter blandet seg. Moderne mennesker har en liten prosentandel av DNA arvet fra andre homininarter som neandertalere og denisovaner.

Studien, utført av et internasjonalt team av klimaeksperter og paleo-biologer fra Sør-Korea og Italia, brukte paleo-antropologiske bevis, genetiske data og superdatamaskinsimuleringer av tidligere klima for å forstå mønstrene for avling mellom forskjellige arter. De fant ut at neandertalere og denisovanere hadde forskjellige miljøpreferanser. Denisovaner var bedre tilpasset kalde miljøer, som boreale skoger og tundrasoner, mens neandertalere foretrakk tempererte skoger og gressletter.

Forskerne brukte datasimuleringer for å analysere den geografiske overlappingen av disse forskjellige habitatene under varme mellomistider. De fant at i disse periodene med overlapping, var det flere muligheter for møter og interaksjoner mellom artene, noe som øker sannsynligheten for kryssing. Simuleringene stemte også overens med kjente episoder med kryssing som skjedde for rundt 78,000 120,000 og XNUMX XNUMX år siden.

For ytterligere å forstå de klimatiske drivkreftene bak kryssing, undersøkte forskerne hvordan vegetasjonsmønstre endret seg over Eurasia de siste 400,000 2 årene. De oppdaget at forhøyede nivåer av atmosfærisk COXNUMX og milde interglasiale forhold forårsaket en vestlig utvidelse av temperert skog inn i det sentrale Eurasia, og skapte spredningskorridorer for neandertalere inn i Denisovan-territoriene.

En av utfordringene forskerne sto overfor var å estimere de foretrukne klimatiske forholdene for Denisovans, siden det er begrenset med data tilgjengelig. Imidlertid utviklet de nye statistiske verktøy for å redegjøre for kjente forfedres forhold mellom menneskelige arter, slik at de kan estimere potensielle Denisovan-habitater. Overraskende nok indikerte analysen at Nord-Europa kunne vært et passende miljø for Denisovans, i tillegg til Russland og Kina.

Denne studien gir verdifull innsikt i forholdet mellom klimaendringer, habitatskifter og menneskelig genetisk diversifisering. Ved å forstå disse historiske mønstrene kan forskere videre undersøke de genetiske sporene etter avling i ulike populasjoner og få en bedre forståelse av våre felles aner.

