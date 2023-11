Robotkjemiker: Låser opp oksygenproduksjon fra Martian Dirt

Ettersom mulighetene til roboter og kunstig intelligens fortsetter å redefinere grensene for menneskelig utforskning, har et gjennombrudd i oksygenproduksjon brakt oss et skritt nærmere å opprettholde liv på andre planeter. Et team av forskere ved University of Science and Technology i Kina har utviklet en kunstig intelligent robotkjemiker som er i stand til å trekke ut oksygen fra materialer fra mars.

Mens ideen om å bruke lokale ressurser til romoppdrag har fått gjennomslag de siste årene, vil muligheten til å produsere viktige ressurser som oksygen på stedet redusere de logistiske utfordringene ved fremtidige oppdrag betydelig. Roboten, som lignet en stor boks med en robotarm, ble forsynt med Mars-meteoritter og komposisjoner som imiterer Mars-overflaten. Med minimal menneskelig interaksjon brukte den AI-drevne kjemikeren syre og alkali for å bryte ned Marsmalmen og analysere sammensetningen.

Som en mesterkokk som arbeider med begrensede ingredienser, søkte robotkjemikeren deretter gjennom svimlende 3.7 millioner mulige kombinasjoner for å finne den optimale katalysatoren for en oksygen-evolusjonsreaksjon. Denne katalysatoren ville frigjøre oksygen fra vann, et avgjørende element for menneskelig overlevelse. Hele prosessen, fra å forberede Mars-materialet til å teste og syntetisere den optimale formelen, ble fullført autonomt av robotkjemikeren.

I sin studie publisert i tidsskriftet Nature Synthesis estimerte teamet at en enkelt kvadratmeter med smuss fra mars kunne produsere omtrent 60 gram oksygen per time ved å bruke robotkjemikeren deres. Denne nye utviklingen kompletterer NASAs Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), som har produsert oksygen fra marsluft ombord på Perseverance-roveren.

Implikasjonene av dette gjennombruddet strekker seg utover oksygenproduksjon. Robotkjemikersystemet har potensialet til å låse opp opprettelsen av ulike katalysatorer og forbindelser ved å bruke lokalt tilgjengelige ressurser. Dens evne til å finne en kjemisk vei mot enhver målforbindelse tilbyr ikke bare løsninger for å opprettholde menneskeliv på Mars, men flytter grensene for kjemisk syntese i fjerntliggende og ressursbegrensede miljøer.

Mens konseptet med kunstig intelligente robotkjemikere som låser opp hemmelighetene til utenomjordiske ressurser bringer oss nærmere å bli en multiplanetarisk art, kan vi ikke ignorere de advarende historiene som er innebygd i science fiction. Når vi legger ut på denne spennende reisen, må vi være årvåkne og sørge for at våre robotkamerater opprettholder rollen som hjelpsomme assistenter i stedet for å vende oss mot oss.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er evnen til å produsere oksygen på Mars viktig?

Å produsere oksygen på Mars ville eliminere behovet for å transportere det fra jorden, og redusere kostnadene og de logistiske utfordringene ved menneskelige oppdrag til planeten. Det vil også gi en viktig ressurs for å opprettholde menneskelig tilstedeværelse på Mars ved å muliggjøre pustende luft og potensielt tjene som drivmiddel for raketter.

Hvordan henter robotkjemikeren oksygen fra marsskitt?

Robotkjemikeren analyserer Mars-malmen for å bestemme sammensetningen og søker deretter etter en katalysator som kan utløse en oksygenutviklingsreaksjon fra vann. Ved å bryte ned marsskittet og bruke lokale ressurser, produserer roboten oksygen autonomt.

Hva er implikasjonene av robotkjemikerens evner?

I tillegg til oksygenproduksjon åpner robotkjemikerens evne til å finne kjemiske veier og lage ulike forbindelser ved bruk av lokale ressurser muligheter for kjemisk syntese i avsidesliggende og ressursbegrensede miljøer. Det kan revolusjonere måten vi nærmer oss ressursutnyttelse i romutforskning.

Hvilke andre eksperimenter blir utført for å produsere oksygen på Mars?

Robotkjemikerens prestasjon kompletteres av NASAs Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), som allerede har produsert oksygen fra Mars-luft. Disse fremskrittene innen oksygenproduksjonsverktøy bidrar til vår forståelse av ressursutnyttelse på Mars og baner vei for fremtidige menneskelige oppdrag til den røde planeten.