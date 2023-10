Mars Express gir fantastisk flyover av Noctis Labyrinthus

Forskere har lengtet etter å utforske mysteriene til Mars på nært hold, og nå, takket være romfartøyet Mars Express, kan vi få et glimt av planetens fryktinngytende terreng. Ved å bruke tusenvis av bilder tatt av kameraene, har Mars Express laget en fengslende animasjon av en av de mest spennende regionene på Mars: Noctis Labyrinthus, også kjent som "Nattens labyrint."

Noctis Labyrinthus er et system av daler som ligger mellom Mars' Valles Marineris og de massive vulkanene i Tharsis Bulge. Dette oppsprukkede landskapet strekker seg over nesten 1,200 kilometer og tilbyr en fristende forhåndsvisning av hva fremtidige oppdagere kan møte. Dannelsen av Noctis Labyrinthus kan tilskrives Tharsis Rise, der vulkansk aktivitet førte til at området rundt buet opp, noe som resulterte i tektoniske påkjenninger og dannelsen av dype skyttergraver kalt "grabens".

En flyover av Noctis Labyrinthus er som en reise gjennom tiden. De høyeste platåene i animasjonen representerer det opprinnelige overflatenivået, og gir et innblikk i hvordan Mars så ut før tektonisk aktivitet og erosjon tok sin toll. Selv om de kryssende kløftene og dalene er små i utseende, er de opptil 30 km brede og seks km dype. Jordskred har også skjedd i løpet av årtusenene, og dekker eldre overflateenheter og bidrar ytterligere til kompleksiteten i regionen.

Animasjonen avslører tilstedeværelsen av store sanddynefelt, dannet av marsvinder som blåser sand over overflaten. Denne flyover viser millioner av år med geologisk historie, omtrent som å fly over og gjennom jordens Grand Canyon for å studere dens intrikate tverrskjærende bruddsoner.

Opprettelsen av denne fantastiske flyover krevde kombinasjonen av mange individuelle bilder tatt i løpet av åtte Mars Express-baner. Disse bildene ble integrert med topografiske data hentet fra en digital terrengmodell, noe som resulterte i et realistisk tredimensjonalt landskap. Hvert sekund av videoen omfatter 50 bilder gjengitt langs en forhåndsdefinert kamerabane.

Videoen avslører ikke bare den eldgamle historien til Mars, men gjenspeiler også historien til Mars Express selv. Åpningsteksten ble opprettet ved hjelp av en nylig 20 år lang Mars global fargemosaikk, som understreker både oppdragets bemerkelsesverdige prestasjoner og den utviklende naturen til vår forståelse av den røde planeten.

Avslutningsvis gir denne fengslende flyover-animasjonen av Noctis Labyrinthus av Mars Express en smak av underverkene som venter fremtidige oppdagere på Mars. Videoen gir et unikt innblikk i planetens geologiske fortid og viser de imponerende evnene til Mars Express-romfartøyet til å fange og visualisere skjønnheten til vår naboplanet.

Definisjoner:

– Noctis Labyrinthus: Et system av daler som ligger mellom Valles Marineris og Tharsis-bulen på Mars.

– Tharsis Bulge: Et vulkansk platå på Mars som er hjemsted for flere massive vulkaner.

– Grabens: Grøftlignende trekk dannet av tynning og utvidelse av planetens skorpe.

– Terrengmodell: En tredimensjonal representasjon av overflaten til et himmellegeme, basert på data som høyde og topografi.

