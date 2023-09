Hvorfor mitokondrielt DNA overføres fra mødre

En fersk studie publisert i Nature Genetics har kastet lys over årsaken til at mitokondrielt DNA (mtDNA) hovedsakelig overføres fra mødre til deres avkom. Mitokondrier, kjent som cellenes kraftverk, produserer energien som trengs for cellulære funksjoner. Denne organellen er i sin helhet laget av den genetiske oppskriften som finnes i en mors DNA, mens en fars mtDNA ikke spiller noen rolle.

Forskning utført på menneskelige sædceller fant ingen intakt mtDNA før befruktning, noe som indikerer at mannlig mtDNA er fraværende i mitokondriene. Forfatterne av studien konkluderte med at menneskelige sædceller er blottet for mtDNA og at mitokondriegenomet for det meste er arvet fra moren hos pattedyr.

En mulig forklaring på dette fenomenet er den høyere mutasjonshastigheten til mitokondriegenomet sammenlignet med kjernegenomet. Under celledeling er mitokondrier fordelt tilfeldig blant datterceller, noe som kan føre til at enkelte celler får utilstrekkelige mitokondrier. Dette kan resultere i økte mutasjoner og splittelser i mtDNA. Sædceller har begrenset levetid og må forbruke store mengder energi for å nå et egg for befruktning. Tilstedeværelsen av mtDNA i sædceller kan akkumulere mutasjoner på grunn av deres raske energiforbruk.

I motsetning er eggceller ikke avhengige av sine egne mitokondrier for energi. De henter energi fra naboceller, noe som gjør at de kan bevare sunt mtDNA for å overføre til fremtidige generasjoner. Dette forklarer hvorfor mors arv av mtDNA er utbredt.

Selv om denne studien gir innsikt i mors arv av mtDNA, forklarer den ikke sjeldne tilfeller der mtDNA-overføring ser ut til å komme fra begge foreldrene. Imidlertid kan disse funnene hjelpe til med å forstå fruktbarhetsforstyrrelser som kan overføres gjennom egg eller sæd. Videre har nylige fremskritt innen mitokondriell erstatningsterapi muliggjort fødselen av barn med DNA fra tre forskjellige mennesker, noe som fremhever potensialet for målrettede mutasjoner og genetiske sykdommer. Til tross for den viktige rollen til mtDNA i livet, er det fortsatt mye å lære om dets opprinnelse og funksjoner.

Kilder: Nature Genetics