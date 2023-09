AlphaMissense: En ny AI-modell for å forutsi Missense-varianter

By

Forskere har utviklet en banebrytende AI-modell kalt AlphaMissense, som nøyaktig forutsier og karakteriserer patogenisiteten til humane proteomomfattende missense-varianter på enkelt aminosyresubstitusjonsnivå. Denne modellen er en tilpasning av den svært nøyaktige proteinstruktureringsmodellen, AlphaFold (AF), med ytterligere arkitektoniske modifikasjoner.

Missense-varianter er genetiske endringer som påvirker proteiner ved å endre aminosyresekvensen. Mens bare en liten prosentandel av disse variantene har blitt klassifisert som patogene eller godartede, er det avgjørende å forutsi funksjonene deres nøyaktig for å forstå sykdommer og utvikle målrettede terapier. Eksisterende prediktive modeller har imidlertid begrensninger som hindrer deres effektivitet i å nøyaktig bestemme betydningen av disse variantene.

AlphaMissense overvinner disse utfordringene ved å inkorporere AlphaFolds evne til å forstå flere sekvensjusteringer (MSA) og lære evolusjonære begrensninger fra relaterte sekvenser. Modellen er trent med svake etiketter, for eksempel godartede varianter og hypotetiske patogene varianter, for å dempe menneskelige kurasjonsskjevheter. Den utkonkurrerer eksisterende modeller trent på kliniske databaser og viser betydelige forbedringer i å forutsi patogenisitet innenfor spesifikke sykdomsassosierte gener.

En av de bemerkelsesverdige egenskapene til AlphaMissense er dens evne til å fange opp forskjeller i effekten av individuelle varianter innenfor evolusjonært begrensede domener. Modellen tar også hensyn til proteinstruktur og aminosyrefordelinger, og gjør spådommer i samsvar med kjente biologiske prinsipper.

For å validere nøyaktigheten til AlphaMissense, utførte forskerne omfattende tester på missense-varianter fra ClinVar-databasen. Modellen oppnådde et høyt areal under mottakeroperatørkurven (auROC) og viste overlegen ytelse sammenlignet med andre modeller.

Utgivelsen av AlphaMissense gir uvurderlige ressurser for forskningsmiljøet, inkludert missense-variantprediksjoner, patogenisitetsprediksjoner på gennivå og spådommer for alle mulige missense-varianter og aminosyresubstitusjoner. Disse ressursene vil lette videre undersøkelser av den funksjonelle betydningen av missense-varianter og bidra til fremskritt innen genetisk forskning.

Totalt sett representerer AlphaMissense et betydelig gjennombrudd i å forutsi effekter av missense-varianter og har potensial til å forbedre vår forståelse av genetiske sykdommer og forbedre klinisk diagnostikk og terapier.

kilder:

– Artikkel: [Tittel og URL til kildeartikkelen]

– AlphaMissense-studie: [Journalreferanse]