Den kryovulkaniske kometen på vei mot jorden: 12P/Pons-Brooks

En massiv kryovulkanisk komet kjent som 12P/Pons-Brooks er for tiden på vei mot jorden. Denne kometen, tre ganger så stor som Mount Everest, brøt nylig ut 5. oktober, og markerte dens andre eksplosjon de siste fire månedene.

Det som gjør denne kometen unik er dens sammensetning. I følge Dailymail består 12P/Pons-Brooks av is, støv og gasser, som skaper et fenomen som ligner på kullsyre i en brusflaske. Den solide kjernen til kometen anslås å ha en diameter på 18.6 km, og når den varmes opp av solen, bygges trykket opp inne til en eksplosjon inntreffer, og frigjør frosset rusk gjennom brudd i kjernens skall.

Under den siste eksplosjonen la observatører merke til at koma, gasskyen som omgir kjernen, så ut til å ha «horn». Den eksakte årsaken til denne hornlignende formen er fortsatt ukjent, men eksperter mener det kan skyldes den særegne formen til den kryovulkaniske ventilen og en slags blokkering som får materialet til å bli utstøtt i et unikt strømningsmønster. Noen har til og med sammenlignet kometens utseende med romfartøyet Millennium Falcon fra Star Wars.

Til tross for dens fryktelige bane og form, er det ingen umiddelbar trussel om en "dyp innvirkning" fra 12P/Pons-Brooks. Kometen vil ikke være synlig for det blotte øye før den passerer nær Jorden i 2024, og den kommer ikke tilbake til vår nærhet før i 2095. Men hvis kometen fortsetter å eksplodere, kan den tiltrekke seg mer oppmerksomhet i årene som kommer.

12P/Pons-Brooks er en av 20 kjente kometer med aktive isvulkaner, og den ble først identifisert av Jean-Louis Pons i juli 1812.

