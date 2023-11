Den britiske romfartsorganisasjonen planlegger romoppdrag for hele Storbritannia for å flytte grensene for menneskelig kunnskap

Den britiske romfartsorganisasjonen (UKSA) legger ut på et ambisiøst romoppdrag for hele Storbritannia som tar sikte på å flytte grensene for menneskelig kunnskap og utføre forskning som ikke kan gjøres på jorden. I en nylig kunngjøring avslørte UKSA sitt partnerskap med det amerikanske selskapet Axiom Space, som vil se britiske astronauter bli skutt ut i verdensrommet i opptil to uker for å utføre vitenskapelig forskning.

Selv om ingen spesifikke datoer er satt for oppdraget ennå, uttalte UKSA-sjef Paul Bate at begge organisasjonene jobber raskt for å få det til så snart som mulig. Signeringen av memorandum of understanding (MOU) mellom de to enhetene gir mulighet for en omfattende lete- og planleggingsprosess, inkludert vitenskapelig forskning, mannskapsferdigheter og oppsøkende aktiviteter.

Det som gjør dette oppdraget unikt er samarbeidet med kommersielle partnere, som introduserer nye tilnærminger til å drive forskning i rommet. Mr. Bate la vekt på verdien av kollektiv læring og forståelse av risikoene forbundet med å flytte kunnskapens grenser. Samarbeid muliggjør integrering av beste praksis og ressurser fra ulike interessenter, noe som gjør romutforskning til en ekte lagsport.

Dette oppdraget åpner for et utall av forskningsmuligheter. Dr. Peggy Whitson, tidligere NASA-astronaut og direktør for menneskelig romfart ved Axiom, fremhevet potensialet for å studere akselerert aldring, kreftvekst og bentap i mikrogravitasjon. Disse unike forholdene i rommet gir et modellsystem for å teste medisiner og teknikker for å oppdage og minimere disse effektene. Kunnskapen oppnådd fra slik forskning vil komme mennesker på jorden til gode, og føre til bedre forståelse og fremskritt innen medisinsk behandling.

Storbritannias universiteter, forskningsinstitusjoner og industri er invitert til å bidra med sine ideer for eksperimenter og teknologidemonstratorer som kan gjennomføres i løpet av det to uker lange oppdraget. Målet er å utnytte ekspertisen og kreativiteten i den britiske romindustrien for å gi betydelige bidrag til vitenskapelig kunnskap og teknologisk innovasjon.

Dette romoppdraget for hele Storbritannia markerer en spennende milepæl for den britiske romfartssektoren og fungerer som et vitnesbyrd om romutforskningens samarbeid. Ved å flytte grensene for menneskelig kunnskap i verdensrommet, gjør Storbritannia bemerkelsesverdige fremskritt i å fremme vitenskapelig forskning og demonstrerer sitt engasjement for å fremme grensene for romutforskning.

FAQ

Hva er hensikten med romoppdraget i hele Storbritannia?

Formålet med romoppdraget i hele Storbritannia er å flytte grensene for menneskelig kunnskap og utføre forskning som ikke kan gjøres på jorden.

Hvem samarbeider UK Space Agency med for dette oppdraget?

Den britiske romfartsorganisasjonen samarbeider med det amerikanske selskapet Axiom Space for dette oppdraget.

Hva slags forskning kunne utføres under oppdraget?

De potensielle forskningsområdene inkluderer blant annet å studere akselerert aldring, kreftvekst og bentap i mikrogravitasjon.

Hva blir britiske universiteter, forskningsinstitusjoner og industri kalt til å gjøre?

De blir bedt om å dele ideene sine for eksperimenter og teknologidemonstratorer som kan gjennomføres i løpet av det to uker lange oppdraget.