Speilbilder: Forskere observerer Alice Rings i laboratoriet

Forskere i USA og Finland har observert Alice-ringer i laboratoriet for første gang. Alice-ringer er ringlignende virvler som snur ladningene til alle monopoler som passerer gjennom dem, inspirert av den speillignende portalen i Lewis Carrolls roman «Through the Looking-Glass». Eksperimentet brukte ultrakalde atomer og kunne gi innsikt i grunnleggende prosesser innen partikkelfysikk og kosmologi.

Lagets oppdagelse kombinerte to forskningslinjer som dukket opp for omtrent 35 år siden. En forskningslinje involverer kosmiske strenger, som er hypotetiske 1D-defekter i romtid. Disse strengene kan potensielt ha dype implikasjoner for kosmologi, ettersom de kan gjøre materie til antimaterie. Hvis kosmiske strenger eksisterer, vil de bli kjent som Alice-strenger.

Den andre forskningslinjen fokuserer på monopoler, som er enkeltstående ladepunkter i rommet. Monopoler og strenger kan bære konserverte topologiske ladninger, som kan være magnetiske, elektriske eller kvarkfargeladninger. På 1980-tallet innså forskere at monopoler kunne bli deformert til en løkkelignende struktur kalt en Alice-ring når de ble observert på nært hold.

En spennende egenskap ved en Alice-ring er at hvis en annen monopol passerer gjennom midten, vil monopolen forvandles til en antipartikkel. Dette indikerer et speilvendt univers hvor antimaterie dominerer over materie.

I 2015 skjedde et gjennombrudd da forskere skapte en monopol i et Bose-Einstein-kondensat, en gass av rubidiumatomer avkjølt nær absolutt null. Den siste studien kombinerte eksperimentelle teknikker med simuleringsmetoder for å observere tidsutviklingen til monopoler i et kondensat. Forskerne fant at monopoler forfaller til Alice-ringer, og de var i stand til direkte å observere flere trekk ved Alice-ringene etter hvert som monopolen utviklet seg.

Disse funnene har implikasjoner for vår forståelse av kvantevæsker, noe som tyder på at strukturer som omdanner materie til antimaterie spontant kan dukke opp under spesifikke forhold. Forskerne håper at eksperimentet deres kan tilby en verdifull plattform for å utforske grunnleggende prosesser i universet.

