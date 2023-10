Magnetiske algerroboter: En bærekraftig løsning på plastforurensning

Plastforurensning har blitt et presserende miljøspørsmål, med utbredt bruk som fører til enorme mengder plastavfall i vannmiljøer. Denne plasten brytes ned til mikroplast og nanoplast, som inntas av vannlevende organismer og kan utgjøre en trussel mot deres helse og økosystem. For å løse dette problemet har forskere ved Central European Institute of Technology (CEITEC) ved Brno University of Technology utviklet magnetiske algeroboter.

Teamet ved CEITEC dekorerte grønne algeceller med bittesmå partikler av magnetitt, og skapte magnetiske algeroboter som kan kontrolleres for å sile den mest unnvikende plasten fra vannet. Ved å bruke et eksternt magnetfelt tiltrekker og fanger disse mikro/nano-størrelse partiklene mikroplast og nanoplast. Algecellene er biologisk nedbrytbare, enkle å masseprodusere og kostnadseffektive, noe som gjør dem til et ideelt materiale for å lage disse bittesmå robotene.

De første testene har vist lovende resultater. De magnetiske algerobotene fanget vellykket både mikroplast og nanoplast med høy fjerningseffektivitet. Selv etter flere sykluser med vask av den fangede plasten, opprettholdt robotene sin effektivitet. De kan resirkuleres for videre bruk ved å legge til et nytt lag med magnetitt.

Mens studien fortsatt er i den innledende fasen, mener forskerne at disse magnetiske algerobotene potensielt kan brukes i saltvannsmiljøer uten noen innvirkning på bevegelsen deres. Det er imidlertid behov for ytterligere studier for å forstå biologisk nedbrytbarhet og langsiktige miljøeffekter av disse nanopartikler og sikre at de ikke fører til toksisitetsproblemer.

Samlet sett tilbyr utviklingen av magnetiske algeroboter en bærekraftig løsning for å takle plastforurensning i vannmiljøer. Ved å bruke miljøvennlige materialer og magnetisk kontroll, kan disse bittesmå vaktmesterne effektivt fjerne mikroplast og nanoplast, og redusere deres skade på livet i havet og økosystemet.

FAQ

Hvordan fjerner magnetiske algeroboter mikroplast og nanoplast?

Magnetiske algeroboter er partikler i mikro/nanostørrelse laget ved å dekorere grønne algeceller med magnetittnanopartikler. Disse algecellene tiltrekker seg mikroplast og nanoplast på grunn av deres negative elektrostatiske ladning, som effektivt fanger og fjerner dem fra vannet.

Kan magnetiske algeroboter resirkuleres?

Ja, magnetiske algeroboter kan resirkuleres. Etter å ha fanget opp plasten kan robotene vaskes for å fjerne forurensningene. Selv om en liten mengde av magnetittbelegget kan vaskes bort, opprettholder robotene sin fangsteffektivitet selv etter flere sykluser med vask. De kan deretter belegges med fersk magnetitt og gjenbrukes.

Er magnetiske algeroboter miljøvennlige?

Ja, magnetiske algeroboter er miljøvennlige. Algecellene som brukes til å lage disse robotene er biologisk nedbrytbare og enkle å masseprodusere. I tillegg anses magnetittnanopartiklene som biokompatible og kan enkelt samles opp på slutten av prosessen, noe som sikrer at ingen partikler blir igjen for å forurense vannet.

