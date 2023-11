The Astonishing Close Approach of Asteroid 2022 JF: A Space Rock Encounter

I en bemerkelsesverdig himmelhendelse forventes en asteroide utpekt som Asteroid 2022 JF å sveipe forbi planeten vår i dag, 3. november. Som avslørt av NASAs Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), vil denne spesielle asteroidens bane bringe den bemerkelsesverdig nær Jorden, med en nærmeste tilnærmingsavstand på omtrent 5.8 millioner kilometer. Med sin hastighet som når en forbløffende hastighet på 61,744 2022 kilometer i timen, suser Asteroid XNUMX JF gjennom verdensrommet nesten like raskt som en romferge.

Tilhører Apollo-gruppen av Near-Earth Asteroids, er denne rombergarten oppkalt etter den bemerkelsesverdige Apollo-asteroiden fra 1862, først oppdaget av astronomen Karl Reinmuth på 1930-tallet. Asteroider i denne gruppen er kjent som jord-kryssende objekter, og har semi-hovedakser som er større enn planeten vår.

Men hvor stor er denne spennende asteroiden? Den måler nesten 120 fot i bredden, og ruver like enorm som et fly, og dverger den beryktede Chelyabinsk-asteroiden som herjet den russiske byen i 2013. Chelyabinsk-asteroiden forårsaket omfattende skader på 7,000 bygninger og etterlot 1,000 individer som ble skadet av flyvende glass.

Mens Alvarez-hypotesen berømt tilskriver utryddelse av dinosaurer til en asteroide som traff vår verden for over 65 millioner år siden, har nyere perspektiver dukket opp angående hendelsens nøyaktige forløp. Ifølge den kjente fysikeren Brian Cox ble den kolossale asteroiden, som utløste et katastrofalt nedslagskrater på 140 kilometer, potensielt kastet av sin opprinnelige bane av ingen ringere enn Jupiter, den største planeten i vårt solsystem. Jupiter, varslet som både skaperen og ødeleggeren av verdener, har kapasiteten til å avlede asteroider til skjebnesvangre kollisjoner med jorden.

Når vi ser bortgangen til Asteroid 2022 JF, la oss beundre storheten og mysteriene til disse kosmiske møtene, og minner oss om vårt sted midt i universets enorme.

FAQ

