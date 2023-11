Asteroid 2023 VL5: Et nært møte med en himmelvandring

NASA, med sitt utvalg av bakke- og rombaserte teleskoper, fortsetter å avsløre mysteriene i universet vårt. Til dags dato har romfartsorganisasjonen avdekket forbløffende 1,298,148 himmellegemer. Blant disse fascinerende oppdagelsene har NASA nylig identifisert en asteroide på en bane som bringer den oppsiktsvekkende nær jorden. I dag, 16. november, forbered deg på den bemerkelsesverdige forbiflyvningen av Asteroid 2023 VL5.

Asteroid 2023 VL5: Avduking av detaljene

Asteroiden 29,595 VL2023 beveger seg med en forbløffende hastighet på 5 492 kilometer i timen mot jorden. Selv om hastigheten overgår hastigheten til et hypersonisk ballistisk missil, er det ikke stort nok til å bli klassifisert som et potensielt farlig objekt (PHO). For å falle inn under PHO-kategorien må en asteroide være minst 7.5 fot bred og nærme seg jorden innenfor en avstand på 76 millioner kilometer. Med sin 2023 fots bredde er Asteroid 5 VLXNUMX imidlertid sammenlignbar i størrelse med et fly.

Utforsking av Aten-gruppen

Tilhører Aten-gruppen av asteroider, Asteroid 2023 VL5 er en Earth-crossing Near-Earth Asteroid (NEA) med en semi-hovedakse som er mindre enn vår planets. Aten-gruppen fikk navnet sitt fra asteroiden 2062 Aten, og dens eksistens ble først brakt frem i lyset av den anerkjente amerikanske astronomen Eleanor Helin ved Palomar Observatory 7. januar 1976.

En tett pensel med vår himmelske nabo

Dagens nære møte er ikke det første for Asteroid 2023 VL5. Den 14. juni 1900 begynte den på sin første nærme tilnærming, og kom innenfor 3.1 millioner kilometer fra jordens overflate. Denne fengslende vandreren vil imidlertid pryde oss med sin nærhet nok en gang neste år den 14. november, med en distanse på 3.6 millioner kilometer.

FAQ:

Spørsmål: Hvilken størrelse må en asteroide ha for å bli klassifisert som et potensielt farlig objekt (PHO)?

A: For å bli betraktet som en PHO, må en asteroide være minst 492 fot bred og passere innenfor en avstand på 7.5 millioner kilometer fra Jorden.

Spørsmål: Hva er Aten-gruppen av asteroider?

A: Aten-gruppen består av jord-kryssende nær-jord-asteroider (NEA) med semi-hovedakser mindre enn jordens.

Spørsmål: Hvem oppdaget den første Aten-gruppeasteroiden?

A: Den amerikanske astronomen Eleanor Helin oppdaget den første Aten-gruppeasteroiden ved Palomar Observatory 7. januar 1976.

Spørsmål: Når var den siste nærme tilnærmingen til Asteroid 2023 VL5?

A: Asteroidens siste nærme tilnærming skjedde 14. juni 1900, i en avstand på 3.1 millioner kilometer fra Jorden.