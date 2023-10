NASA sporer Asteroiden 2023 TG14 når den passerer jorden på kort avstand

By

NASA har nylig gitt ny informasjon om en kommende nærme tilnærming av Asteroid 2023 TG14 til jorden. Denne asteroiden, med navnet Asteroid 2023 TG14, reiser for tiden mot planeten vår og forventes å passere 26. oktober. NASA har overvåket sin bane nøye ved å bruke en kombinasjon av satellitter og teleskoper, som NEOWISE og Pan-STARRS.

Asteroiden 2023 TG14 forventes å komme nærmest Jorden i en avstand på 1.5 millioner kilometer. Den beveger seg med en hastighet på omtrent 24,153 XNUMX kilometer i timen når den følger sin bane. Denne spesielle asteroiden tilhører Apollo-gruppen av jordnære asteroider, som er preget av deres semi-hovedakser større enn jordens.

Selv om nærheten til denne rombergarten kan bekymre noen, forsikrer NASA at den ikke utgjør noen trussel. Med en bredde på bare 77 fot er den ikke klassifisert som en potensielt farlig gjenstand. For å sette det i perspektiv, er asteroiden sammenlignbar i størrelse med et fly. I tillegg er dette ikke det første møtet med jorden, siden den tidligere passerte i en avstand på 4.1 millioner kilometer 16. oktober 1917.

Når det gjelder fremtidige møter, vil Asteroid 2023 TG14 ha en annen nærtilnærming 24. oktober 2024, i en avstand på omtrent 2.5 millioner kilometer. Gjennom fortsatt observasjon og forskning har forskerne som mål å få en bedre forståelse av disse himmelobjektene og deres baner. Ved å studere deres interne strukturer og vektfordelinger, kan man få verdifull innsikt som kan hjelpe i fremtidige romoppdrag, for eksempel DART-oppdragene (Double Asteroid Redirection Test).

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Asteroid 2023 TG14?

Asteroide 2023 TG14 er en jordnær asteroide som for øyeblikket er på vei mot jorden og forventes å nærme seg 26. oktober 2023.

Hvor stor er Asteroid 2023 TG14?

I følge NASA er Asteroid 2023 TG14 omtrent 77 fot bred, tilsvarende i størrelse som et fly.

Er Asteroid 2023 TG14 en trussel mot jorden?

Nei, Asteroid 2023 TG14 er ikke klassifisert som et potensielt farlig objekt og utgjør ingen trussel mot jorden.

Vil Asteroid 2023 TG14 passere jorden igjen i fremtiden?

Ja, Asteroid 2023 TG14 forventes å ha en annen nærtilnærming til Jorden 24. oktober 2024, i en avstand på omtrent 2.5 millioner kilometer.