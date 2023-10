Subaru-teleskopets Suprime-Cam hjelper forskere med å studere kosmiske strålepartikler

Et team av forskere fra National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) og Osaka Metropolitan University (OMU) har funnet en ny applikasjon for kosmiske strålepartikler. Normalt betraktet som en kilde til frustrasjon for astronomer på grunn av deres interferens med teleskopbilder, har disse partiklene nå blitt brukt til et nytt formål. Forskerne brukte Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) montert på Subaru-teleskopet på Hawaii for å observere kosmisk-stråleluftdusjer med enestående presisjon. Denne gjennombruddsmetoden kan føre til en bedre forståelse av universets mest energiske partikler.

Ledet av førsteamanuensis Toshihiro Fujii fra OMU og doktorgradsstudent Fraser Bradfield også fra OMU, samarbeidet teamet med forskere fra forskjellige institusjoner, inkludert NAOJ, Hosei University, SOKENDAI og Lawrence Berkeley National Laboratory. Subaru-teleskopet, utstyrt med Suprime-Cam, ble designet for optisk astronomi. Forskerne fokuserte på "støyen" forårsaket av kosmiske stråler, som vanligvis avvises som interferens under databehandling. Ved å analysere tusenvis av bilder tatt av Suprime-Cam, identifiserte teamet 13 bilder med omfattende luftdusjer, preget av større partikkelspor enn normalt.

Studiens funn har betydelige implikasjoner for astronomi, spesielt i studiet av eksotiske partikler. Tradisjonelle observasjonsmetoder sliter med å skille mellom typer partikler i omfattende luftdusjer, men teamets metode har potensial til å bestemme naturen til individuelle partikler. Ved å kombinere denne teknikken med konvensjonelle tilnærminger håper forskerne å få ytterligere innsikt i omfattende luftdusjer, søke etter mørk materie og utforske andre eksotiske partikler. Forskningsresultatene ble publisert i Scientific Reports 12. oktober 2023.

Denne banebrytende forskningen baner vei for en dypere forståelse av kosmiske strålepartikler og deres rolle i universet. Ved å utnytte egenskapene til Subaru-teleskopets Suprime-Cam, kan forskere nå studere disse energiske partiklene med uovertruffen presisjon, og kaste lys over mysteriene i universet vårt.

kilder:

– Det nasjonale astronomiske observatoriet i Japan (NAOJ)

– Osaka Metropolitan University (OMU)

– Vitenskapelige rapporter (Nature journal)