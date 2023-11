Ny ligning forutsier falske bølger ved bruk av kunstig intelligens og årsaksanalyse

Forskere fra det prestisjetunge universitetet i København har gjort en banebrytende oppdagelse når det gjelder å forutsi useriøse bølger, de uvanlig store og ødeleggende havfenomenene. Ved å bruke en unik fusjon av kunstig intelligens (AI) og årsaksanalyse, har disse forskerne utviklet en revolusjonerende matematisk ligning som nøyaktig kan forutsi falske bølger.

I motsetning til konvensjonelle modeller, som er avhengige av statistiske teknikker, integrerte teamet AI-algoritmer for å utlede ligningen deres. For å trene AI-systemet legger de inn enorme mengder data om havbølger samlet fra et nettverk av bøyer som ligger på tvers av 158 steder over hele verden. Disse bøyene samlet utrettelig data 24/7 i et imponerende tidsrom på 700 år, og samlet informasjon om over en milliard bølger.

Ekteskapet mellom kunstig intelligens og årsaksanalyse tillot forskerne å avdekke de intrikate årsak-og-virkning-forholdene som er iboende i falsk bølgeformasjon, noe som førte til utviklingen av denne nye ligningen. Mens tradisjonelle statistiske modeller ofte sliter med å forklare den komplekse dynamikken som er involvert i slike fenomener, gir den AI-assisterte tilnærmingen en mer nøyaktig og nyansert forståelse.

Dette gjennombruddet har betydelige implikasjoner for maritim sikkerhet så vel som industrier som er avhengige av våre hav, som skipsfart, offshore energi og fiske. Ved nøyaktig å forutsi useriøse bølger, kan fartøy og infrastruktur potensielt unngå katastrofale konsekvenser, og beskytte liv og ressurser.

Forskerteamet forventer at ligningen deres vil øke effektiviteten og påliteligheten til eksisterende tidlige varslingssystemer. I tillegg åpner det muligheter for ytterligere utforskning av useriøse bølger og de underliggende mekanismene som er ansvarlige for deres forekomst. Etter hvert som vår forståelse av disse gigantiske bølgene blir dypere, kan vi utvikle forbedrede avbøtningsstrategier og bedre beskytte sårbare kystområder og offshoreinstallasjoner.

FAQ:

Spørsmål: Hva er useriøse bølger?

A: Rogue bølger er unormalt store og kraftige havbølger som utgjør en betydelig trussel mot skip og maritim infrastruktur.

Spørsmål: Hvordan forutså forskerne useriøse bølger?

A: Forskerne brukte en kombinasjon av kunstig intelligens (AI) og årsaksanalyse for å utvikle en matematisk ligning som nøyaktig forutsier useriøse bølger.

Spørsmål: Hva er betydningen av denne oppdagelsen?

A: Nøyaktig forutsigelse av useriøse bølger kan forbedre maritim sikkerhet og være til fordel for industrier som er avhengige av havaktiviteter som skipsfart, offshore energi og fiske.

Spørsmål: Hvordan samlet forskerne data?

A: Forskerne samlet inn data om havbølger ved å bruke et nettverk av bøyer plassert på 158 steder over hele verden, og samlet informasjon i over 700 år.